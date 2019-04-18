大陸區域戰略調整 發展格局優化

2019-04-18 04:52 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大陸17日公布一季度經濟成績單。數據顯示，中國大陸經濟發展不平衡問題依然存在，「東強西弱、南快北慢、中部加速崛起」的整體格局維持不變，但區域發展的協調性在增強，空間發展格局更趨優化。

中新社報導，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇17日表示，從區域結構來看，中國大陸區域發展的協調性在增強。東部地區在創新引領升級發展方面繼續發揮領頭羊的作用。一季度，東部地區高技術製造業增加值同比增速加快，研發投入繼續提高。在中部、西部地區，工業和投資增速明顯高於全大陸平均水平，承接產業轉移帶來的後發優勢不斷顯現。

中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀17日在北京舉行的「國是論壇：2019一季度經濟形勢分析會」上表示，今年下半年，長三角一體化將上升為國家戰略。而正在積極推進的長三角科創走廊G60建設，使該地區發展格局進一步優化和拓展，合肥、杭州等城市正在科技創新方面發力，該走廊未來將扮演長三角更高質量一體化引擎的角色，在引領國家科技創新方面將發揮重要作用。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲強調，粵港澳大灣區是中國最開放的地方。如果能够形成創新協調機制，粵港澳大灣區將成為中國未來在創新戰略上勝出的戰略高地。

陳耀認為，都市圈是一個區域協調發展的新模式。未來發展的模式是中心城市引領城市群發展，城市群進一步帶動區域發展。

今年2月，大陸國家發展改革委發布「關於培育發展現代化都市圈的指導意見」，提出以促進中心城市與周邊城市（鎮）同城化發展為方向，培育發展一批現代化都市圈，形成區域競爭新優勢，並陸續推出呼包鄂榆城市群、蘭州-西寧城市群和關中平原城市群發展規劃。

「區域經濟協調是一個長期問題，當前圍繞區域發展均衡與效率的平衡，國家區域戰略正在進行大規模調整」，陳耀說，最近一個時期，京津冀、珠三角、長三角三大都市圈，以及粵港澳大灣區、長三角一體化都在加快推進，未來中國大陸發展三大引擎的作用還將進一步體現。