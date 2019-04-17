親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

iOS 13不只暗黑模式 全新觸控手勢功能曝光

大學英翻中考卷有人空白有人加注音 師嘆真的不會教

兩賊入屋搜刮撞女屋主 亮刀搶錢六旬翁被捕

2019-04-17 21:44香港01 記者梁銘康／報導

深水埗發生入屋搶劫，其中一名身穿背心的嫌疑人離開案發現場。（梁銘康翻攝）
深水埗發生入屋搶劫，其中一名身穿背心的嫌疑人離開案發現場。（梁銘康翻攝）
分享
今（17日）晨，深水埗南昌街180號一單位發生入屋搶劫案，一名女住客在屋內被兩名男賊人用鎅刀指嚇，被搶走現金及手提電話，其中一名63歲姓劉賊人及後在現場附近被警員認出，涉嫌行劫被捕。

隨機試探 開門入屋撞正屋內有人

案發於10時52分，一名女子報警，指在南昌街180號普泰大廈寓所內，被兩名男子進入單位及用鎅刀指嚇，搶走2000元現金及兩部總值1300元的手機。現場消息指，警方經初步調查後，相信兩名男子於上址隨機試探樓上有沒有門戶未鎖好，發現一個單位大門未有鎖上，於是進入該單位。詎料入屋後發現有一名女子在內，遂拔出鎅刀指嚇及搶劫。據了解，警方不排除兩名賊人有吸毒嗜好。

警員兜截拘捕一男 起回部份贓物

據附近店鋪閉路電視片段顯示，分別有一名身穿灰色上衣及一名身穿背心的男子離開上址大廈，其中身穿背心的匪徒不良於行。警方事後根據匪徒衣著及特徵，派出衝鋒隊、機動部隊、軍裝巡邏小隊警員及警犬到現場一帶兜截及搜捕，結果在附近一個公園截獲身穿背心的63歲姓劉疑匪，當場拘捕，並起回一部手機、1600元現金及搜出一把鎅刀。案件原本由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進，及後改由深水埗警區重案組第二隊接手調查，正追緝在逃男疑匪，年約50至60歲，身高約1.7米，中等身材，蓄短髮，案發時身穿深色上衣及深色長褲。

延伸閱讀：

【深水埗劫案】牛頭角邨拘兩男女　檢假槍及77萬贓物　兩主犯在逃

旺角唐樓單位遭爆竊　25歲男住戶失2,600元財物

文章授權轉載自香港01》

重案組調查深水埗入屋行劫案。（梁銘康攝）
重案組調查深水埗入屋行劫案。（梁銘康攝）
分享

搶劫福岡動畫香港攝影
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

影／貴州最危險公路 沿山壁開鑿、行車險象環生

2019-04-17 17:27

哭訴維權落幕…奔馳女車主換新車+退費 還獲10年VIP

2019-04-17 20:33

低價背後 4S店金融服務費不合理

2019-04-17 20:22

3年車剛做保養 奔馳發動機炸了

2019-04-17 20:19

京東劉強東性侵案風波再起 公司再受拖累

2019-04-17 17:11

愛一個人好難 失戀博物館在大陸遍地開花

2019-04-17 16:46

張小月與陸配午後有約 陸配盼政府「拉她們一把」

2019-04-17 16:12

劉強東涉強姦案再遭訴訟 京東：堅決辯護

2019-04-17 14:32

京東CEO劉強東性侵案 受害女提民事訴訟

2019-04-17 14:31

高雄鳳梨熱銷 上架大陸電商1個月大賣67公噸

2019-04-17 14:17

真實比完美更重要…滴滴總裁柳青自曝離婚兩年

2019-04-17 14:10

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆5911廟

2019-04-17 14:04

這對學霸情侶約定：若考不上研究所就分手

2019-04-17 10:22

歷史建築頻遭火災 清史專家介紹雍正如何防火

2019-04-17 10:03

京東回應劉強東涉強姦案再遭訴訟：堅決進行辯護

2019-04-17 09:41

劉強東明大強暴案 中國女留生今提民事訴訟

2019-04-17 06:01

亞運、亞殘會吉祥物 徵集啟動

2019-04-17 00:37

大陸核電 確保安全下繼續發展

2019-04-17 00:37

大陸中低速磁浮列車 運速破世界紀錄

2019-04-17 00:37

石屋輝映養殖場 福建霞浦漁村美如畫

2019-04-17 00:34

宜蘭縣長林姿妙到南京 煎蔥油餅行銷宜蘭

2019-04-16 22:30

行銷宜蘭拚經濟 林姿妙赴南京先簽署7個合作意向書

2019-04-16 21:26

從聖母院大火聯想到圓明園 胡錫進：非主流聲音

2019-04-16 20:58

「寒單」拚8月在陸上映 黃朝亮有信心

2019-04-16 20:45

2歲半男童不慎墜河 遭取水管吸入卡5小時氣絕

2019-04-16 20:04

吉林外國語大學禁女生穿露膝短裙 校方：大學是文明文化場地

2019-04-16 19:58

不幸災樂禍巴黎聖母院 圓明園：衷心祈願文物都能遠離災難

2019-04-16 19:48

美化日軍有害時政 趙立新微博帳號被公告註銷

2019-04-16 18:09

書記打牌、女副鄉長幫忙按腳 違紀影片流出遭免職

2019-04-16 17:20

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆了近6千座土地廟

2019-04-16 15:53

屢爆哭訴維權 上海車展奔馳如臨大敵

2019-04-16 15:12

320平米賣15.5萬人民幣 黑龍江鶴崗房子「白菜價」

2019-04-16 15:09

巴黎聖母院失火 讓大陸部分民眾想起當年火燒圓明園

2019-04-16 15:03

被踹死？釋小龍代言的武校 6歲女童入學1天就沒命

2019-04-16 13:00

西安成立專案組調查「賓士漏油事件」

2019-04-16 12:22

廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33

大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10

中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10

大陸3月70城市房價升10.6% 創22個月高

2019-04-16 10:45
看更多

熱門文章

「郭台銘概念股」A、H股飆漲 選總統呼聲高

2019-04-17 15:18

聖母院火劫是報應？ 百年前一把火 這國笑到瘋

2019-04-17 11:00

陸學者批韓「經濟靠大陸、安全靠美國」難以持久

2019-04-17 09:35

高雄鳳梨熱銷 上架大陸電商1個月大賣67公噸

2019-04-17 14:17

這對學霸情侶約定：若考不上研究所就分手

2019-04-17 10:22

會澳門中聯辦主任 宋楚瑜被宣傳一國兩制

2019-04-17 02:19

美巡防艦 穿台海、停香港…續往南海？

2019-04-17 00:08

郭董宣布參選2020 陸媒第一時間轉載披露

2019-04-17 16:48

歷史建築頻遭火災 清史專家介紹雍正如何防火

2019-04-17 10:03

郭台銘媽祖說發威 工業富聯爆量漲停

2019-04-17 15:53

劉強東明大強暴案 中國女留生今提民事訴訟

2019-04-17 06:01

影／貴州最危險公路 沿山壁開鑿、行車險象環生

2019-04-17 17:27

影／蟑螂變佳餚？陸養殖戶表演生吃 讚「是黃金」

2019-04-17 18:06

大陸中低速磁浮列車 運速破世界紀錄

2019-04-17 00:37

安倍罕見與大陸將離任大使午餐 釋放改善雙邊關係訊號

2019-04-17 09:41

郭台銘宣布投入初選 鴻海接班人或借鑒「華為模式」

2019-04-17 22:02

房市回暖 陸70城房價漲幅擴大

2019-04-16 23:28

自小父母遺棄 直播賣衣服養自己 無腿美女愛健身要練「馬甲線」

2019-04-17 14:13

京東劉強東性侵案風波再起 公司再受拖累

2019-04-17 17:11

大陸第一季GDP增長6.4% 專家解讀四大亮點

2019-04-17 11:31

中購俄製蘇愷35全數交機 已投入繞台飛行

2019-04-17 20:17

豬瘟疫情發酵 大陸下半年豬肉價格預計大漲70%

2019-04-17 11:41

日本外相剛離開 大陸海警艦艇編隊17日再赴釣魚島巡航

2019-04-17 12:21

張小月與陸配午後有約 陸配盼政府「拉她們一把」

2019-04-17 16:12

大陸經濟回穩 今年首季GDP增長6.4% 與前季持平

2019-04-17 10:32

陸股熱 投資人數突破1.5億

2019-04-17 02:38

大陸央行將發行「珠聯璧合」心形金銀紀念幣

2019-04-17 14:40

大陸第一季GDP年增6.4% 超出市場預期

2019-04-17 10:59

大陸核電 確保安全下繼續發展

2019-04-17 00:37

京東回應劉強東涉強姦案再遭訴訟：堅決進行辯護

2019-04-17 09:41

愛一個人好難 失戀博物館在大陸遍地開花

2019-04-17 16:46

石屋輝映養殖場 福建霞浦漁村美如畫

2019-04-17 00:34

全球最大軌道交通控制系統提供商擬在科創板上市

2019-04-17 13:50

996工作制 有說福氣 卻惹怒氣

2019-04-17 00:42

受郭台銘參選消息刺激 富智康股價急漲

2019-04-17 19:03

哭訴維權落幕…奔馳女車主換新車+退費 還獲10年VIP

2019-04-17 20:33

華為全球簽5G商業合約 獨缺中國大陸

2019-04-17 13:11

上海國際車展 20國重磅亮相

2019-04-17 00:39

京東CEO劉強東性侵案 受害女提民事訴訟

2019-04-17 14:31

真實比完美更重要…滴滴總裁柳青自曝離婚兩年

2019-04-17 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top