影／蟑螂變佳餚？陸養殖戶表演生吃 讚「是黃金」

2019-04-17 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



在絕大多數人眼中，蟑螂幾乎都被視為害蟲，中國大陸有一群人卻從中看到商機，專門飼養蟑螂去製藥、製成飼料或消滅廚餘，但最為「奇葩」的莫過於四川省宜賓市的一家公司，他們養蟑螂的主要目的是要供人食用。

《法新社》採訪團隊前進四川省宜賓市長寧縣，訪問綠貢治生物科技有限公司與蟑螂養殖基地。負責人李兵才帶著他們進到農舍改裝的養殖場時，一開門就見到一隻飛鏢大小的蟑螂直撲他臉上，李兵才一把將牠抓下後扔回暗房內，去跟另外一千萬隻棲息於此的同類作伴。

李兵才的養殖場溫暖潮濕又衛生，空氣飄浮著近似於溼衣服的味道。方形木框被管道固定成兩排，蟑螂就在間隙鑽進鑽出。為避免蟑螂趁隙大舉逃竄，位於農田與畜牧場之間的養殖基地窗戶都用網子密封。養殖場每三個月進行一次數量管控，被「收成」的蟑螂會被放入一大桶開水溺斃後再脫水。

當李兵才端出混和玉米粉、水果與蔬菜皮的純天然飼料時，室內的蟑螂立刻蜂擁而上搶食。

在眾多蟑螂品種中，李兵才飼養的美洲蟑螂（American cockroaches）體積最大，據稱食用後可治療胃潰瘍與呼吸系統疾病，甚至單純進補也可以。李兵才對記者強調，「小強」免疫力很強，人們把牠吃下肚，就同樣可以增強免疫力。

似乎是為了取信記者，李兵才甚至當著攝影機鏡頭，撿起一隻蟑螂生吞入肚，同時還指大家「要等到嘗過才相信有多美味」。

李兵才曾經營手機買賣的生意，2016年開始從事蟑螂養殖，著眼點是成本低又好養，也熱衷找當地的餐廳合作，把蟑螂變成美味的四川風味佳餚。

儘管本草綱目有記載蟑螂的療效，也有醫療中心的專家認為可排毒利尿，有助減緩喉嚨痛、扁桃腺炎與肝硬化等症況，但其他中醫專家態度仍然相當謹慎，認為蟑螂養殖入行門檻太低，可能帶來不良影響，蟑螂也沒有被列入中國大陸官方的中外醫學綱要。但聽說小強美食有益健康，許多饕客紛紛慕名而來。

餐廳主廚表示，一個月就可以接到30單。有食客當場大讚好吃、又香又脆，直言蟑螂營養又富含高蛋白。他還說，只要有益健康，才不管烹調前是什麼東西。

不過，李兵才的主要收入來源其實是將蟑螂直接出售給養殖場或藥廠。2018年一噸乾燥蟑螂賣給藥廠可賺近9萬元人民幣的收入，另外他也透過電商銷售增加額外收入，徹底脫水的蟑螂半公斤零售價在人民幣100元至600元間。此外他還在開發護手霜、醫用貼布與還有蟑螂精華的鞋墊等產品。