3年車剛做保養 奔馳發動機炸了

2019-04-17 20:19 世界日報 中國新聞組／北京17日電



女車主哭訴維權事件剛告一段落，奔馳又被投訴車子有問題。四川成都的車主佟先生指出，買了三年多、行駛里程6萬多公里的奔馳C200L汽車「發動機炸了」。更令他不解的是，事發前一個月，他還在購車的4S店做過保養，材料顯示保養前後發動機狀態均正常。

紅星新聞報導，3月24日中午，佟先生和已懷孕的妻子準備開家裡的奔馳C200L汽車去月子會所。「車當時在停車場行駛，時速大概二、三十公里。」佟先生稱，開了大約100米後，就聽到「碰」的一聲炸響，接著車就不動了。他趕緊下車查看，「發現車底下都是油。」

很快，佟先生聯繫了4S店，車也被拖到4S店。佟先生指出，油底殼拆下後，發現多處配件損壞，油底殼上更是有一處大缺口，落下一些碎片。他認為「發動機炸了」。

據報導，佟先生在2015年11月購買了這輛車，出事時裡程數為6萬877公里。他猜想：有沒有可能是車的質量問題？更重要的是，事發前一個月，車輛剛剛在4S店做過保養。

佟先生回憶，2月21日的那次保養後，他和妻子都感覺發動機出現了異響。他特意在3月4日去了一趟4S店，「（工作人員）帶我聽了同款車的發動機聲，說響聲都是這樣；又說應該是機油加多了，還給我放了點機油。」3月24日就發生了發動機炸響受損的事。

而店內售後服務經理駱先生表示：「我們對事件的描述是，發動機受損。」並指出必須拆解發動機才能找出原因。

16日下午，經華興市場監管所協調，佟先生和4S店都同意，由第三方機構對車輛的發動機受損情況進行檢測。不過，在前往維修車間對車輛進行封存時，因為發生了言語上的爭執，佟先生憤而離開了4S店，拒絕封存車輛。