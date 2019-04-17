低價背後 4S店金融服務費不合理

2019-04-17 20:22 世界日報 中國新聞組／上海17日電



西安奔馳女車主「哭訴」維權，引發了巨大的輿論爭議。事後爆出女車主曾被收取1萬5200元（人民幣，下同，約2264美元）「金融服務費」。一時間，「金融服務費」成了新的爭議焦點。

澎湃新聞報導，奔馳汽車4S店銷售員小李表示，銷售公司收取所謂「金融服務費」的目的其實是為了彌補奔馳金融向購車者提供低於市場標準的低息貸款後所產生的利潤空缺，一般來說這筆費用由銷售、奔馳金融和提供貸款的銀行三方分成。

小李說：「比如一輛官方售價60萬（8.9萬美元）的奔馳車，在4S店執行價可以到50萬，這個價格對4S店來說已經不賺錢了。由於競爭壓力，每家店都想給消費者開一個更低的售價，這時客戶如果選擇奔馳金融的貸款方案而非全款，總價還會再低一些，可以到48.5萬。」

小李表示，奔馳金融提供的貸款方案在利率遠低於一般銀行貸款利率。「走奔馳金融貸款的話，三年利息一共4.99%，每年算下來1.66%，遠低於銀行貸款三年年化4.75%的利率，有的時候奔馳金融還要貼息提供貸款。」

既提供車價優惠，又提供低息貸款，汽車4S店和奔馳金融怎麼盈利呢？小李稱，這也就是4S店向購車者收取「金融服務費」的目的了。「車價已經不賺錢，利息又低，就必須收取一定費用才能保證利潤。一般貸款額是車價的七成，4S店會收取貸款額的3%到4%作為服務費。」

另據央視報導，除「金融服務費」外，4S店還會向購車者收取上牌費、檢測費、裝潢費、提車費等多項費用。

財稅專家表示，4S店通過收取金融服務費來彌補低息貸款的利潤空缺還可能涉嫌偷稅。

上海國家會計學院碩士生導師葛玉禦表示，4S店收取這些費用時多數不進入公司帳戶而直接轉入個人帳戶，往往不能提供發票。4S店不直接收取正常的貸款利息而是先做到低利率然後加收服務費來補齊，除了由於市場競爭壓力要向購車者展示一個較低的總價外，還可以成功逃避這些利息所產生增值稅、所得稅等稅款。「如果是銷售的私人帳戶收款，可能個人所得稅也逃了。」