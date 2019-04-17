哭訴維權落幕…奔馳女車主換新車+退費 還獲10年VIP

2019-04-17 20:33 世界日報 中國新聞組／北京17日電



西安奔馳女車主哭訴維權事件鬧得沸沸揚揚，16日晚，該名女車主和西安利之星4S店方面達成和解協議。女車主家屬稱，和解協議包括更換同款新車、退金融服務費、邀請到德國參觀工廠、補辦農曆生日等。他們對此很滿意，接下來只想正常生活。

南方都市報報導，女車主16日晚和奔馳有關負責人在西安市市場監管局高新分局見面對談，奔馳方面向女車主出示了涉事車檢測數據、PDI檢測單、認證資質等材料，並向女車主提供了一輛同款代步車。女車主表示，這些書面材料顯示，涉事車確實通過了PDI檢測，「是新車，不是事故車或翻新車。我對這個結果是認可的」。

女車主認為，奔馳在此事處理上「表示了一定的人文關懷」，「我感受到了歉意。」

據澎湃新聞指出，雙方和解協議的主要內容對應了女車主此前提出的八條訴求。協議主要內容包括：更換同款的奔馳新車，但依舊是以貸款的方式購買；對該車主此前支付的1萬餘元（人民幣，1489美元）「金融服務費」全額退款；奔馳方面主動提出，邀請該車主參觀奔馳位於德國的工廠和流水線等，了解相關流程；贈送該車主十年「一對一」的VIP服務；為女車主補辦生日（農曆），費用由對方全額支付。

新京報報導，女車主家屬對此結果表示很滿意，「結果超預期，再想多就貪心了」。他們很感謝網友支持，勝利屬於大家，「大家以後買車都不收金融服務費、他們更加把我們當上帝看待，這才是我們的勝利」。

16日下午，北京梅賽德斯一奔馳銷售服務有限公司向南都表示，將對西安利之星奔馳4S店的經營合規性展開調查。結果明確前，該授權店的銷售運營將暫停，若發現存在不合法不合規的經營行為，將終止其銷售運營授權。對此，女車主說，對奔馳的這一舉措表示滿意，並稱以後還會信任奔馳品牌。

而北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司總裁兼首席執行官倪愷（Nicholas Speeks）16日出席車展，受訪時再次為西安女車主的遭遇公開道歉，並稱「如果我是一個客戶，我遇到這樣的問題，我要求的肯定也不僅僅只是更換發動機。」