愛一個人好難 失戀博物館在大陸遍地開花

2019-04-17 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸去年全國結婚率僅千分之7.2，創史上新低。為什麼年輕人不結婚了？原因之一，也許是因為愛一個人好難。這從近些年來，「失戀博物館」在大陸各地如雨後春筍般冒出來也可看出些端倪。包括：長春、西安、南京、成都、重慶、貴陽等地，都在近期成立「失戀博物館」，吸引不少人前來憑弔那些已經逝去的愛情。

據稱，全球第一座失戀博物館位在中歐克羅埃西亞首都薩格勒布，成立於2006年。博物館創辦人是克羅埃西亞的製片人歐琳卡•維什蒂查和畫家德拉仁•格魯比西奇。2003年，當兩人四年戀情結束後，朋友勸他們扔掉一切會勾起回憶的東西。

但經過一次長談，兩人更希望能保存那些物品。於是他們從兩人珍藏的物品開始，設計並裝修了失戀博物館，並開始邀請朋友也捐出他們分手後留下來的物品。現在，這裡已存放數千件從世界各地徵集來的「失戀遺物」。

去年中，失戀博物館來到上海展覽，吸引許多人前往參觀。當中每件展品都有捐贈者寫下的關於他們的故事，描述那些或溫馨、或瘋狂、或顛覆、或痛苦的愛情。當時大陸媒體曾形容，這是個會讓人哭著看完的展覽。

在此之前，失戀博物館已經在全球27個國家辦過49場展覽，並在2011年被授予「歐洲最有創意博物館獎」。

或許是受此影響，去年中，南京一個「85後」年輕人也開了家失戀博物館，搜集到200多件物品，只要掃描每件物品旁的二維碼，就能看到相關的失戀故事。之後，南京一處商場中也設了另一座失戀博物館，據稱是透過網路徵集到各式失戀物品和失戀故事。

去年底，成都市青羊區一座商場也出現失戀博物館，展示各地網友捐贈的100多件「失戀遺物」。籌設這座博物館的知名情感博主許仙僧說，現在年輕人談戀愛「走心」（用心）的比例在慢慢下降，他希望讓大家透過別人的故事吸取教訓、珍惜現在。

除了失戀遺物，這裡還懸掛著許多令人心碎的戀人絮語，像是：「忘掉一個人，只需要兩件事，時間或新歡。你選擇了新歡，而我選擇了時間」；「我見過你愛我的樣子，所以確定你不愛我了」；「我好希望，離開了我之後，你會不習慣」。

不過，吉林長春一間咖啡館，三個女大學生早在2012年就在咖啡館裡開了失戀博物館，為失戀的人們免費保存那些既捨不得丟棄又無處存放的「愛情遺物」，也讓上門的客人能透過這些物品，看看別人愛情的模樣。

今年初，失戀博物館出現在西安一家商場裡，創辦的三個年輕人平均年齡只有21歲，當中收集了來自大陸各地100多位失戀者的物品與故事，宣稱希望幫助那些失戀的人們，有個情感發洩和傾訴的場所。

近日，一座失戀博物館悄然出現在貴陽市區。根據人民網上消息，當中展出從各地收集到的「失戀遺物」，包括：CD、火車票、打火機、羽毛球拍等等，每一個物件都在講述著一份刻骨銘心，卻又無疾而終的愛情。