張小月與陸配午後有約 陸配盼政府「拉她們一把」

2019-04-17 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



海基會16日下午首次舉辦「海基會與陸配姊妹午後有約」活動，由董事長張小月主持，一位創業成功的陸配坦言，自己在台灣學到「感恩」，一路走來受到許多台灣人的幫助，談到自己無法陪伴人在大陸的重病母親，當場眼淚潰堤，道盡陸配夾在兩岸親人與愛情之間的困境。

海基會透過新聞稿表示，這次有五位陸配參與這場午後有約活動，其中包含一位陸配「先生」，張小月說，希望大家都把海基會當成自己的第二個家，「有事一定要來、沒事也歡迎過來」。

有陸配提議，中老年失業非常辛苦，往往影響整個家庭，建議各地方的新移民會館，除了聯誼性質的活動以外，也能系統性地開設專業技能課程，例如美容美髮、餐飲服務，協助輔導考取專業證照，擁有一技之長。

嫁來台灣二十餘年，目前在台創業成功的陸配分享經驗，她談及自己在台灣學到「感恩」，創業過程深受台灣人的幫助，但並非每個姊妹都如此幸運，現場其他陸配也點頭同意，感嘆部分姊妹生活艱辛。

這位陸配哽咽地說，每個陸配都是被爸媽捧在手心的孩子，當年父母辛苦工作，培養自己念完大學，剛來台灣只能端盤子、洗廁所，內心非常難過，後來母親重病住院，自己卻無法陪伴，只能暗自發誓要成功，如今她在台灣事業有成，拚的就是那一口氣。

她認為，敢嫁來台灣的姊妹都很有膽量，卻因為人生地不熟，沒有親人也沒有朋友，許多陸配在大陸有一身本領卻在台灣不能發揮，搞不清楚資源在哪裡？建議政府能「拉她們一把」，培養幾個創業成功的典範，讓其他姊妹們有願景和目標，進而能讓陸配回饋台灣，互相發展出良善互動。