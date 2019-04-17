高雄鳳梨熱銷 上架大陸電商1個月大賣67公噸

2019-04-17 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



大陸生鮮電商「本來生活網」上月和高雄市農會、高雄區漁會簽署合作協議，未來4年將採購農漁產品達12億元。農業局今天表示，不到1個月，高雄金鑽鳳梨在「本來生活網」已大賣10個貨櫃計67公噸，今再追加採購1.6個貨櫃。

上個月在韓國瑜的見證下，大陸生鮮電商「本來生活網」和高雄市農會、高雄區漁會簽署合作協議，未來4年將採購高雄市轄內生產的農產鮮果蔬及其加工品、水產品及其加工品，總金額達新台幣12億元。

在「韓流」魅力加持下，高雄鳳梨在對岸熱銷，「本來生活網」以韓國瑜推薦金鑽鳳梨，成功在大陸創造話題，不到1個月，正式採購出口高雄金鑽鳳梨合計已達10個貨櫃計67公噸。

「本來生活網」今再追加採購鳳梨1050箱、約1.6個貨櫃，分別運往本來生活網所屬北京、上海、廣州大倉，銷售範圍涵蓋華北、華東、華南等地近100個城市，打開高雄果品外銷大陸市場。

「本來生活網」(www.benlai.com)，2012年7月在北京成立，布點中國大陸市場近300個城市，活躍會員超過3600萬人，近3年銷售額年均增長逾300%。高市農業局表示，未來透過4年的長期合作，可望為高市農特產品發展出更多適合大陸消費者需求、具高雄特色的精緻禮盒。