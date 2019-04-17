真實比完美更重要…滴滴總裁柳青自曝離婚兩年

2019-04-17 14:10 世界日報 北京17日電



滴滴出行總裁柳青16日下午在個人朋友圈透露，自己已經離婚兩年，現在的身分是「單身媽媽」。柳青同時表達了對外界關心的感謝，表示「人生向前，真實比完美更重要。給自己加個油，也給所有單身媽媽加個油。」

滴滴柳青坦承已離婚兩年：真實比完美更重要 (取材自柳青微博) 分享 facebook

新浪科技訊報導，對於婚姻的結束，柳青表示「雖然送走了一段曾經滄海的情感關系，但沉澱下了很多美好的回憶，一份深厚的友情，還有和自己心有靈犀的小精靈。家人與工作是我目前所有的情感鏈接。」

過去幾個月，柳青在朋友圈和微博上的公開表達逐漸增多。就在一周前，柳青還曾發微博回憶此前身患癌症的經歷，感慨「人生除了生死，其他都是擦傷。」並表示自己非常感謝這段的經歷，讓人更加勇敢和純粹。

此前網上曾有不少消息稱，柳青的老公是時趣互動CEO張銳。經過證實，張銳其實是柳青的妹夫，但在網上長期被誤認為是其老公。而從柳青的朋友圈能看出，雖然已離婚，但和前夫仍舊是很好的朋友。

滴滴出行總裁柳青16日下午在個人朋友圈透露，自己已經離婚兩年。 (取材自柳青微博) 分享 facebook

報導指出，今年3月8日國際婦女節，滴滴出行總裁柳青發布微博，祝福女生。柳青表示，女性無論選擇職場還是家庭，或是努力兼顧二者， 都不是一件非常容易的事情。祝福所有的女生都快樂健康。

柳青表示，「作為一名職場女性，也作為三個孩子的媽媽，深有感觸的是，女性無論選擇職場還是家庭，或是努力兼顧二者， 都不是一件非常容易的事情。」