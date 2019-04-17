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這對學霸情侶約定：若考不上研究所就分手

2019-04-17 10:22聯合報 記者李仲維╱即時報導

濰坊科技學院學生的微信朋友圈最近被一對情侶洗版，男生叫張峰，女生叫郭芮，他們都是濰坊科技學院賈思勰農學院的學生。兩人相戀3年，同時報考海南大學研究生，準備考試期間約定，雙方只要有一人沒考上就分手。

後來兩人被同一所大學的同一研究所錄取，兩人的故事在朋友圈傳開後，同學們紛紛稱讚太幸福：簡直就是學業愛情雙豐收！

中國青年網報導，張峰和郭芮下定決心後，兩人的戀愛地點就變成了教室。備考期間，張峰每天都和郭芮一起讀書超過16個小時，一起擬定讀書計畫。

準備考試期間，張峰堅持每天為郭芮帶早餐，早上6點，在宿舍樓下等女生一起去教室，開始一天的讀書，直到晚上10點半，兩人離開圖書館，暑假也不例外。他們有一個特殊的約定：雙方只要有一人考研失敗，就分手！

張峰說，當複習遇到瓶頸期時，他們會坐在一起談心，彼此鼓勵，告訴彼此一切要以考研為中心。為了舒緩緊張的心情，他們會一起去海邊抓螃蟹，一起去吃美食。郭芮說：擔心怕他起晚遲到，我每天打電話叫他起床，回家還會給他帶好吃的。

兩人的輔導員韓金宏表示，戀愛和學習不是矛盾的兩件事情，談戀愛的兩個人在學習上互相鼓勵、互相幫助，並且雙雙成功的例子比比皆是。張峰和郭芮就是很好的一個例子，兩個人學的同一個專業，又是同一個班裡，考的研究生又是同一個學校。兩個人互相鼓勵、互相監督，這個結果跟他們的努力是分不開的。

張峰（右）與郭芮。圖/中國青年網
張峰（右）與郭芮。圖/中國青年網
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