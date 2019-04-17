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歷史建築頻遭火災 清史專家介紹雍正如何防火

2019-04-17 10:03聯合報 記者李仲維╱即時報導

法國巴黎聖母院主體建築發生嚴重火災，大陸清宮研究專家特別介紹，雍正是一個非常重視防火的皇帝，紫禁城沒有發生像明朝那樣頻繁的火災，與雍正帝重視宮中防火有關。

澎湃新聞報導，大陸國家文物局16日晚間發布的《近期文物火災事故情況通報》指出，近期一些地方接連發生重特大安全事故以及文物火災事故，給人民生命財產造成重大損失。法國巴黎聖母院發生的火災，同樣為文物安全工作敲響了警鐘。

除此之外，清史編纂委員會官網15日也發布一篇《雍正帝的防火意識》，介紹清代，尤其是紫禁城的防火知識。

中國第一歷史檔案館副館長李國榮在文章中指出，走進紫禁城，不論是登上三大殿台基，還是來到東西六宮，隨處可見又粗又高的銅缸和鐵缸，統計其數，總共308口，算得上是明清皇宮的一個特殊景觀。

然而，這些數以百計的大缸並不是養魚栽花供人觀賞的，而是用來貯水救火的一項實用性很強的宮中防火措施。皇宮防火是大事，歷朝皇帝都強調再三。清代的雍正帝不但關注宮中防火，對官衙和民間防火也很注意。

在宮中防火一節中，李國榮指出，清代皇帝居住的紫禁城，宮殿毗連，又全是中國傳統的木結構建築，宮中消防安全的重要性不言而喻。早在幼年時代，雍正就耳聞康熙十八年(1679年)太和殿因人為失火被燒的慘狀。直到他20歲時，即康熙三十六年，太和大殿才在廢墟上重建起來。這件事給雍正留下極深的印象。因此，雍正登基後，對宮中防火事宜抓得很緊，曾諭令「紫禁城內每年冬令禁飭火燭」，並經常告誡宮內人員「宮中火燭最要小心」。

雍正要求，宮中的房屋建築要進一步增加防火構造。清代皇宮分前朝和後宮兩部分，前朝是皇帝辦公區，後宮是帝后生活區。不論是前朝，還是後宮，都設有防火牆。雍正帝認為，這些防火牆固然重要，但也還有漏洞。

雍正還發現，乾清宮兩側的日精門、月華門向南一帶的圍房後面有做飯值房，便對值房人員說：雖爾等素知小心，凡事不可不為之預防。不久又發現做飯值房時常有火星在房檐處飛閃，便即刻降旨：速將圍房後簷改為風火簷，即使是十二宮中的大房，有靠近做飯小房之處，也一律改成風火簷。所謂的風火簷，又稱封護簷，主要特徵是梁頭或鬥栱等木構件不暴露在外。根據雍正帝旨意，總管內務府大臣責成造辦處將宮中臨近做飯之處的房檐，全部更改為封護簷式樣，以昭慎重，防患於未然。

清宮內還有一支專職消防隊伍叫火班，晝夜值班。雍正時規定，火班人員由步軍校2名、步軍40名，內務府所屬護軍8名、披甲人20名、蘇拉20名，鑾儀衛校尉10名，共100人組成。按規定，火班人員必須是年力尤為強壯、操演技藝嫺熟、妥固整齊者。由總管內務府衙門負責，每年春秋兩季進行兩次實戰演習，平時按期派往該班，令其更換，以備防範火燭。

雍正為消除紫禁城火災所採取的一系列防範應急對策，對後世產生積極的影響。據《總管內務府現行則例》記載，紫禁城的火班官兵，在乾隆、嘉慶和光緒年間，先後多次增添。特別是嘉慶十九年(1814年)，擬定《紫禁城內及圓明園火班章程》，數年後又制定《紫禁城火班章程》。可以說，紫禁城在此後沒有發生像明朝那樣頻繁的火災，是與雍正帝重視宮中防火分不開的。

雍正登基後，對宮中防火事宜特別重視。圖/故宮博物院官網
雍正登基後，對宮中防火事宜特別重視。圖/故宮博物院官網
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