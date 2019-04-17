親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

石屋輝映養殖場 福建霞浦漁村美如畫

2019-04-17 00:34聯合報 中新社

福建省霞浦縣美麗的漁村，斑駁古老的石頭房子與海上養殖場相得益彰，構成一幅優美的畫卷。

中新社
中新社
分享

福建
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

宜蘭縣長林姿妙到南京 煎蔥油餅行銷宜蘭

2019-04-16 22:30

亞運、亞殘會吉祥物 徵集啟動

2019-04-17 00:37

大陸核電 確保安全下繼續發展

2019-04-17 00:37

大陸中低速磁浮列車 運速破世界紀錄

2019-04-17 00:37

行銷宜蘭拚經濟 林姿妙赴南京先簽署7個合作意向書

2019-04-16 21:26

從聖母院大火聯想到圓明園 胡錫進：非主流聲音

2019-04-16 20:58

「寒單」拚8月在陸上映 黃朝亮有信心

2019-04-16 20:45

2歲半男童不慎墜河 遭取水管吸入卡5小時氣絕

2019-04-16 20:04

吉林外國語大學禁女生穿露膝短裙 校方：大學是文明文化場地

2019-04-16 19:58

不幸災樂禍巴黎聖母院 圓明園：衷心祈願文物都能遠離災難

2019-04-16 19:48

美化日軍有害時政 趙立新微博帳號被公告註銷

2019-04-16 18:09

書記打牌、女副鄉長幫忙按腳 違紀影片流出遭免職

2019-04-16 17:20

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆了近6千座土地廟

2019-04-16 15:53

屢爆哭訴維權 上海車展奔馳如臨大敵

2019-04-16 15:12

320平米賣15.5萬人民幣 黑龍江鶴崗房子「白菜價」

2019-04-16 15:09

巴黎聖母院失火 讓大陸部分民眾想起當年火燒圓明園

2019-04-16 15:03

被踹死？釋小龍代言的武校 6歲女童入學1天就沒命

2019-04-16 13:00

西安成立專案組調查「賓士漏油事件」

2019-04-16 12:22

廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33

大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10

中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10

大陸3月70城市房價升10.6% 創22個月高

2019-04-16 10:45

大陸中低速磁浮列車運速破世界紀錄

2019-04-16 10:45

逃稅風波後首見面 范冰冰密會馮小剛

2019-04-16 10:17

京雄城際鐵路鋪軌 9月開通運營

2019-04-16 01:53

環博會開幕 談綠色生態未來

2019-04-16 01:53

一人多座 中國南航開賣

2019-04-16 01:53

臨時開放水域 海南打頭陣

2019-04-16 01:53

北京→奧斯陸 下月15日起飛

2019-04-16 01:53

青海文旅節 逾千企業參展

2019-04-16 01:53

《我們與惡的距離》大陸爆紅 未正式上映卻獲超高評價

2019-04-15 20:00

美國海岸防衛艦 近10年首次抵香港

2019-04-15 15:49

中國擴大臉部辨識監控 維族疑似成目標

2019-04-15 15:45

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54

「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05
看更多

熱門文章

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆了近6千座土地廟

2019-04-16 15:53

大陸中低速磁浮列車運速破世界紀錄

2019-04-16 10:45

「996」工作制讓大陸辛辛苦苦幾十年 一夜回到解放前

2019-04-16 20:13

陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」

2019-04-16 12:38

簡訊通知戶頭多了一百萬元 他怕詐騙急報警

2019-04-16 20:33

2歲半男童不慎墜河 遭取水管吸入卡5小時氣絕

2019-04-16 20:04

廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33

書記打牌、女副鄉長幫忙按腳 違紀影片流出遭免職

2019-04-16 17:20

巴黎聖母院失火 讓大陸部分民眾想起當年火燒圓明園

2019-04-16 15:03

2,333億元 A股爆大股東減持潮

2019-04-16 01:43

不幸災樂禍巴黎聖母院 圓明園：衷心祈願文物都能遠離災難

2019-04-16 19:48

超噁心！一籠蝦餃竟有3隻小強 網民：賺到啦

2019-04-16 15:20

宋楚瑜進中聯辦 陸委會：中共布局消滅台主權

2019-04-16 18:52

婚宴準備食物簡單如「3歲兒生日派對」 新人遭恥笑

2019-04-16 15:19

會王志民 宋楚瑜：我來做兩岸翻譯

2019-04-16 13:02

京雄城際鐵路鋪軌 9月開通運營

2019-04-16 01:53

從聖母院大火聯想到圓明園 胡錫進：非主流聲音

2019-04-16 20:58

一人多座 中國南航開賣

2019-04-16 01:53

大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10

美化日軍有害時政 趙立新微博帳號被公告註銷

2019-04-16 18:09

西安成立專案組調查「賓士漏油事件」

2019-04-16 12:22

宜蘭縣長林姿妙到南京 煎蔥油餅行銷宜蘭

2019-04-16 22:30

三安被美盯上 股價嚇趴

2019-04-16 01:43

確定是21世紀嗎 吉林外國語大學禁露膝短裙

2019-04-16 18:18

中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10

華為5G晶片賣給蘋果？ 任正非說OK

2019-04-16 13:04

屢爆哭訴維權 上海車展奔馳如臨大敵

2019-04-16 15:12

電動休旅車 福斯VS.特斯拉

2019-04-16 01:52

香港民主派提日落條款 解決在台殺人犯引渡安排

2019-04-16 22:08

吉林外國語大學禁女生穿露膝短裙 校方：大學是文明文化場地

2019-04-16 19:58

習近平視察重慶 傳言接班人胡春華陳敏爾同行

2019-04-16 12:14

劉強東：京東物流只夠再虧2年

2019-04-16 11:52

北京稱共機繞台遭汙衊 陸委會：大言不慚

2019-04-16 16:34

逃稅風波後首見面 范冰冰密會馮小剛

2019-04-16 10:17

大陸3月70城市房價升10.6% 創22個月高

2019-04-16 10:45

320平米賣15.5萬人民幣 黑龍江鶴崗房子「白菜價」

2019-04-16 15:09

臨時開放水域 海南打頭陣

2019-04-16 01:53

為達貿易協議 傳美國讓步 不逼中國砍產業補貼

2019-04-16 13:04

紐時：中國「臉部辨識」監控擴大 維族成目標

2019-04-16 15:05

行銷宜蘭拚經濟 林姿妙赴南京先簽署7個合作意向書

2019-04-16 21:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top