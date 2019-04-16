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宜蘭縣長林姿妙到南京 煎蔥油餅行銷宜蘭

2019-04-16 22:30聯合報 記者林宸誼╱即時報導

到大陸拚經濟與行銷觀光和農特產，宜蘭縣長林姿妙16日首站拜訪南京，還親自煎起蔥油餅，分送給參加推介會來賓品嘗。

林姿妙此行帶著宜蘭縣觀光協會、農漁會、民宿業者等130多名，到南京、常州、上海城市行銷觀光，至於首站為何選擇南京，林姿妙指出，主要是南京和上海是沿海發達的城市，而常州則是兩地長期密切交流，所以來看看老朋友。

宜蘭縣政府表示，每年到宜蘭的大陸遊客約有44萬多人，但實際入住宜蘭卻只有4萬多人，這趟南京、常州、上海推介會預期將會帶動一成大陸遊客的成長。

林姿妙指出，宜蘭好山好水、土地肥沃，所以種出來的蔥特別長，吃起來口感特別的嫩，來到南京推薦宜蘭的觀光、農產品、休閒農業區，士農工商發展非常重要，所以齊頭並進。

宜蘭縣民宿協會理事長李朝松表示，陸客到台灣的八天環島行程緊湊，最多只會排一晚住礁溪體驗溫泉就離開，透過這次推介會，希望能吸引不同客群的陸客，到宜蘭深度旅遊。

宜蘭尚海旅遊總經理雷震洲則認為，以往到台灣玩的陸客以團客為大宗，而這些團客又是以首次到台灣玩居多，因此像是阿里山、日月潭、101大樓等著名景點就非去不可，「但宜蘭距離台北只有1小時車程，過了雪隧之後，一邊是山，一邊則是寬闊的太平洋，相信對不同客群的陸客是新的吸引力。

蘇州青年旅行社海外旅遊中心副經理韓蘭指出，旅遊產品要定期更新，才可以提供給不同客群不同的建議，像宜花東這樣的定點行程，適合寒暑假的親子遊，或是自由行的小家庭。

宜蘭縣長林姿妙今日率領縣府團隊及縣內工商、觀光產業及農漁會團體，總計130餘人，...
宜蘭縣長林姿妙今日率領縣府團隊及縣內工商、觀光產業及農漁會團體，總計130餘人，前往中國上海、南京行銷擴展觀光旅宿市場。圖／宜蘭縣政府提供
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