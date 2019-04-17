大陸核電 確保安全下繼續發展

2019-04-17 00:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年4月15日是中國第4個全民國家安全教育日。中國國家核安全局相關負責人15日表示，截至目前，中國核電機組已安全穩定運行累計300餘堆年，總體安全業績良好。

中新社報導，國家核安全局相關負責人表示，核電是國之重器，核電的安全、健康、可持續發展，有利於保障中國能源安全，有利於推進中國經濟高質量發展，有利於促進節能減排和應對全球氣候變化。核安全是國家安全的重要組成部分，是核電發展的生命線。

近年來，中國核能核技術利用和核安全水平取得很大進步。該負責人表示，世界核運營者協會（WANO）的統計數據表明，中國核電機組的運行指標中80%以上優於世界中值，70%以上指標處於國際先進值區間，且呈持續提升趨勢。

截至2019年4月，中國核電機組已安全穩定運行累計300餘堆年，未發生過國際核與放射事件分級表（INES）2級及以上的事件或事故，總體安全業績良好。 根據國家原子能機構統計，截至目前，中國大陸在運核電機組45台，裝機容量4590萬千瓦，位居全球第三；在建核電機組11台，裝機容量為1280萬千瓦，規模居世界第一位。

生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華4月初曾公開表示，中國現有運行和在建核電機組56台，機組數量已達到世界第三位。中國將在確保安全前提下，繼續發展核電，今年將有核電項目陸續開工建設。