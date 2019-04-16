行銷宜蘭拚經濟 林姿妙赴南京先簽署7個合作意向書

2019-04-16 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為了行銷宜蘭，宜蘭縣長林姿妙今日率領縣府團隊及縣內工商、觀光產業及農漁會團體，總計130餘人，前往中國上海、南京行銷擴展觀光旅宿市場，今天下午抵達南京，傍晚在南京香格里拉大飯店舉辦「樂遊東台灣 前進宜花東」推介會暨交流晚會，現場共簽屬7個合作意向書，期望增加宜蘭的觀光旅遊人數，及行銷農漁業特產。

在推介會現場，總計有100多名南京觀光產業、通路商、各界代表等，宜蘭縣各業界代表則推介各項特產，彼此互相交流，也在現場簽署了7個合作意向書。

在觀光旅遊方面，簽署「宜花東觀光廊道旅遊合作意向書」、「樂遊東台灣 前進宜花東旅遊合作意向書」、「觀光業合作意向書」、「景區交流合作意向書」，縣府表示，經由這些協定，不但加強雙方觀光產業的交流，也預期江蘇省旅客每年將為宜蘭帶來至少上萬人次的留宿觀光，改善以前只過境宜蘭不留宿不消費的狀況。

在農漁產業方面，則簽署「農業交流合作意向書」、「採購營銷宜蘭縣農漁業特產品合作意向書」、「輔導創業中心電商業者營銷採購合作意向書」，縣府指出，這3份合作意向舒，除了具體的農漁業交流方案以外，兩家通路業者，也以向宜蘭縣採購近四億台幣的農漁特產品為其具體目標。