從聖母院大火聯想到圓明園 胡錫進：非主流聲音

2019-04-16 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



巴黎聖母院大火引起全世界一片唏噓，在大陸有人聯想到圓明園，甚至有網友提到「天道輪迴」（按，圓明園於1860年毀於英法聯軍戰火）。環球時報總編輯胡錫進16日發長微博評論表示，中國主流輿論不會為巴黎聖母院大火叫好，圓明園聯想突然出現，說明無論中國還是西方還都沒有徹底走出那段歷史投向今天政治及文化心理上的影子，而消化那段悲情的確需要時間。

胡錫進表示，網上有人把巴黎聖母院大火與圓明園被英法聯軍燒毀聯繫起來，也看到有人怒斥前者的幸災樂禍和洩憤。他先對這種討論有點意外，但很快想到，如此多元的互聯網上，沒有什麼是值得奇怪的。

他說，中國的確有過屈辱的歷史，圓明園被燒那塊傷疤有時還會在歷史的深處隱痛，它被後來的一個半世紀逐漸消化，但另一方面，無論中國還是西方還都沒有徹底走出那段歷史投向今天政治及文化心理上的影子。十幾億中國人的大社會，有一些人看著巴黎聖母院的大火，腦子裡浮現了不愉快的往事，它是中國大社會各種聯想到的畫面之一，它被穿插進來，這就是真實的全景畫。

中華民族總的來說在道義上相當乾淨，沒有過野蠻的對外殖民歷史，一段時間裡被欺負成那樣，消化那段悲情的確需要時間。另一方面，西方一些力量現在拒絕接受中國崛起，一定程度上起了捅那塊舊傷疤的作用。

中國主流媒體和有影響的發言者都不會為巴黎聖母院大火叫好，中國的主流價值和情感決定了同情、惋惜巴黎聖母院大火的集體反應。對互聯網上同時出現的圓明園聯想，它是一種客觀的存在，無需去懟它，指責它，它是需要社會繼續消化的感受。就像在生活中，對於一件過去的傷心事，很多人走出了它，更積極豁達地生活，也能夠理性地談論它。但有的人一說到它還會流淚，傷感，「我們無需指責他們，而是應該安慰他們，拉著他們一起往前走」。