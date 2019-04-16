親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台劇作為文化國防：《與惡》及《國際橋牌社》

郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

從聖母院大火聯想到圓明園 胡錫進：非主流聲音

2019-04-16 20:58聯合報 記者陳言喬╱即時報導

巴黎聖母院大火引起全世界一片唏噓，在大陸有人聯想到圓明園，甚至有網友提到「天道輪迴」（按，圓明園於1860年毀於英法聯軍戰火）。環球時報總編輯胡錫進16日發長微博評論表示，中國主流輿論不會為巴黎聖母院大火叫好，圓明園聯想突然出現，說明無論中國還是西方還都沒有徹底走出那段歷史投向今天政治及文化心理上的影子，而消化那段悲情的確需要時間。

胡錫進表示，網上有人把巴黎聖母院大火與圓明園被英法聯軍燒毀聯繫起來，也看到有人怒斥前者的幸災樂禍和洩憤。他先對這種討論有點意外，但很快想到，如此多元的互聯網上，沒有什麼是值得奇怪的。

他說，中國的確有過屈辱的歷史，圓明園被燒那塊傷疤有時還會在歷史的深處隱痛，它被後來的一個半世紀逐漸消化，但另一方面，無論中國還是西方還都沒有徹底走出那段歷史投向今天政治及文化心理上的影子。十幾億中國人的大社會，有一些人看著巴黎聖母院的大火，腦子裡浮現了不愉快的往事，它是中國大社會各種聯想到的畫面之一，它被穿插進來，這就是真實的全景畫。

中華民族總的來說在道義上相當乾淨，沒有過野蠻的對外殖民歷史，一段時間裡被欺負成那樣，消化那段悲情的確需要時間。另一方面，西方一些力量現在拒絕接受中國崛起，一定程度上起了捅那塊舊傷疤的作用。

中國主流媒體和有影響的發言者都不會為巴黎聖母院大火叫好，中國的主流價值和情感決定了同情、惋惜巴黎聖母院大火的集體反應。對互聯網上同時出現的圓明園聯想，它是一種客觀的存在，無需去懟它，指責它，它是需要社會繼續消化的感受。就像在生活中，對於一件過去的傷心事，很多人走出了它，更積極豁達地生活，也能夠理性地談論它。但有的人一說到它還會流淚，傷感，「我們無需指責他們，而是應該安慰他們，拉著他們一起往前走」。

胡錫進說，巴黎聖母院凝聚了一段難忘的政治和文化歷史，這場大火受到空前關注，也反映出法國軟實力的深厚。他希望歐洲人從世界投來的密集關注中多找回一點自信，更加坦然地迎接新世紀的競爭。

法國巴黎聖母院15日傍晚發生大火，造成巴黎聖母院塔尖倒塌，建築損毀嚴重。（新華社...
法國巴黎聖母院15日傍晚發生大火，造成巴黎聖母院塔尖倒塌，建築損毀嚴重。（新華社）
分享

巴黎聖母院大火
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

行銷宜蘭拚經濟 林姿妙赴南京先簽署7個合作意向書

2019-04-16 21:26

不幸災樂禍巴黎聖母院 圓明園：衷心祈願文物都能遠離災難

2019-04-16 19:48

2歲半男童不慎墜河 遭取水管吸入卡5小時氣絕

2019-04-16 20:04

吉林外國語大學禁女生穿露膝短裙 校方：大學是文明文化場地

2019-04-16 19:58

宜蘭縣長林姿妙到南京煎蔥油餅行銷宜蘭

2019-04-16 22:30

「寒單」拚8月在陸上映 黃朝亮有信心

2019-04-16 20:45

美化日軍有害時政 趙立新微博帳號被公告註銷

2019-04-16 18:09

書記打牌、女副鄉長幫忙按腳 違紀影片流出遭免職

2019-04-16 17:20

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆了近6千座土地廟

2019-04-16 15:53

屢爆哭訴維權 上海車展奔馳如臨大敵

2019-04-16 15:12

320平米賣15.5萬人民幣 黑龍江鶴崗房子「白菜價」

2019-04-16 15:09

巴黎聖母院失火 讓大陸部分民眾想起當年火燒圓明園

2019-04-16 15:03

被踹死？釋小龍代言的武校 6歲女童入學1天就沒命

2019-04-16 13:00

西安成立專案組調查「賓士漏油事件」

2019-04-16 12:22

廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33

大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10

中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10

大陸3月70城市房價升10.6% 創22個月高

2019-04-16 10:45

大陸中低速磁浮列車運速破世界紀錄

2019-04-16 10:45

逃稅風波後首見面 范冰冰密會馮小剛

2019-04-16 10:17

京雄城際鐵路鋪軌 9月開通運營

2019-04-16 01:53

環博會開幕 談綠色生態未來

2019-04-16 01:53

一人多座 中國南航開賣

2019-04-16 01:53

臨時開放水域 海南打頭陣

2019-04-16 01:53

北京→奧斯陸 下月15日起飛

2019-04-16 01:53

青海文旅節 逾千企業參展

2019-04-16 01:53

《我們與惡的距離》大陸爆紅 未正式上映卻獲超高評價

2019-04-15 20:00

美國海岸防衛艦 近10年首次抵香港

2019-04-15 15:49

中國擴大臉部辨識監控 維族疑似成目標

2019-04-15 15:45

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54

「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陶藝體驗 景德鎮添台味

2019-04-15 01:46

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

滬台社區交流 200舞者獻藝

2019-04-15 01:46
看更多

熱門文章

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆了近6千座土地廟

2019-04-16 15:53

大陸中低速磁浮列車運速破世界紀錄

2019-04-16 10:45

陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」

2019-04-16 12:38

「996」工作制讓大陸辛辛苦苦幾十年 一夜回到解放前

2019-04-16 20:13

2歲半男童不慎墜河 遭取水管吸入卡5小時氣絕

2019-04-16 20:04

廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33

書記打牌、女副鄉長幫忙按腳 違紀影片流出遭免職

2019-04-16 17:20

巴黎聖母院失火 讓大陸部分民眾想起當年火燒圓明園

2019-04-16 15:03

2,333億元 A股爆大股東減持潮

2019-04-16 01:43

簡訊通知戶頭多了一百萬元 他怕詐騙急報警

2019-04-16 20:33

中日外長對談 5G對上核食

2019-04-15 23:51

超噁心！一籠蝦餃竟有3隻小強 網民：賺到啦

2019-04-16 15:20

婚宴準備食物簡單如「3歲兒生日派對」 新人遭恥笑

2019-04-16 15:19

宋楚瑜進中聯辦 陸委會：中共布局消滅台主權

2019-04-16 18:52

抖音TikTok新增用戶達1.88億 年增70%

2019-04-15 23:00

不幸災樂禍巴黎聖母院 圓明園：衷心祈願文物都能遠離災難

2019-04-16 19:48

會王志民 宋楚瑜：我來做兩岸翻譯

2019-04-16 13:02

京雄城際鐵路鋪軌 9月開通運營

2019-04-16 01:53

一人多座 中國南航開賣

2019-04-16 01:53

大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10

西安成立專案組調查「賓士漏油事件」

2019-04-16 12:22

美化日軍有害時政 趙立新微博帳號被公告註銷

2019-04-16 18:09

三安被美盯上 股價嚇趴

2019-04-16 01:43

中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10

確定是21世紀嗎 吉林外國語大學禁露膝短裙

2019-04-16 18:18

從聖母院大火聯想到圓明園 胡錫進：非主流聲音

2019-04-16 20:58

電動休旅車 福斯VS.特斯拉

2019-04-16 01:52

屢爆哭訴維權 上海車展奔馳如臨大敵

2019-04-16 15:12

華為5G晶片賣給蘋果？ 任正非說OK

2019-04-16 13:04

習近平視察重慶 傳言接班人胡春華陳敏爾同行

2019-04-16 12:14

宋楚瑜會晤香港中聯辦主任王志民

2019-04-15 22:48

73家台灣企業 參加春季廣交會

2019-04-15 23:47

劉強東：京東物流只夠再虧2年

2019-04-16 11:52

大陸3月70城市房價升10.6% 創22個月高

2019-04-16 10:45

吉林外國語大學禁女生穿露膝短裙 校方：大學是文明文化場地

2019-04-16 19:58

逃稅風波後首見面 范冰冰密會馮小剛

2019-04-16 10:17

320平米賣15.5萬人民幣 黑龍江鶴崗房子「白菜價」

2019-04-16 15:09

臨時開放水域 海南打頭陣

2019-04-16 01:53

台灣環保業攻陸 展現優勢

2019-04-16 01:47

為達貿易協議 傳美國讓步 不逼中國砍產業補貼

2019-04-16 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top