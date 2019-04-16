「寒單」拚8月在陸上映 黃朝亮有信心

2019-04-16 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



第9屆北京國際電影節今天下午舉行台灣電影推介會，對於「寒單」內容面對大陸廣電總局的審核，導演黃朝亮表示，「寒單」很適合在華語圈上映，在大陸豆瓣的分數不錯，也能扮演兩岸文化交流的角色，目前電影已經送審，希望趕在8月或9月上映，有信心可以開出好成績。

今年的台灣電影推介會在北京國際飯店會議中心舉行，「寒單」、「老大人」、「嗨！神獸」以及「最是橙黃橘綠時」等4部電影參與推介，其中，「寒單」導演黃朝亮、監製劉亭佑、演員胡宇威均親自出席活動。

黃朝亮首先談到拍片動機，台東出生的他，從小就對炸寒單文化很好奇，也認為這些男人背後一定有動人的故事，六年前開始籌備電影，知道拍起來並不容易。為了真實呈現炸寒單的感受，去年元宵節他也上去炸，「必須了解炸起來是什麼感覺，還有煙火可以怎麼變化。」

大陸廣電總局對於刺青藝人、甚至黑社會題材都有嚴格規定，也讓外界擔心「寒單」片中的「兄弟情」可能提高影片過審的難度。對此，黃朝亮指出，寒單乍看之下有很多「兄弟情」，甚至社會邊緣人的內容，但電影講述的是親情、友情跟愛情。

黃朝亮說，這些年他常跑大陸，由於大陸的電影市場蓬勃發展印象深刻，每年各樣類型都有，他認為「寒單」很適合在華語圈上映，在大陸豆瓣的分數不錯，大陸觀眾對寒單可以接受，有信心可以開出好成績。