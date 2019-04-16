吉林外國語大學禁女生穿露膝短裙 校方：大學是文明文化場地

2019-04-16 19:58 香港01 記者崔德興／報導



吉林外國語大學國際工商管理學院。圖香港01提供 分享 facebook 吉林外國語大學國際工商管理學院上月出台新規定，禁止學生染燙髮、美甲、佩戴首飾，也不得穿露膝短裙、吊帶背心、拖鞋等進入課室。

事件惹起網民熱議。校方回應事件時表示，這是早已有之的全校統一規定，又說大學校園是文明的、文化的場地，「大學生就應該有大學生的樣子。」

有內地網民爆料，吉林外國語大學國際工商管理學院團委組織部於上月底發出《德育測評機制（試行）》，將染燙髮、美甲、佩戴首飾、穿超短裙、吊帶背心、拖鞋進入教室等定義為「違規行為」。裙褲下擺只要在膝蓋以上，都會認定為「超短」。

文件列明，凡有違規者，每人每次扣德育分數3分，而該分數直接關係到評獎學金、評優、評助學金等。一旦德育分被扣過多而導致兩學期不合格，則緩發畢業證書。

事件引起爭議。該學院學工辦工作人員回應表示規定屬實，稱大學校園是文明的、文化的場地，大學生就應該有大學生的樣子，端莊大方，衣著文明清潔有禮儀，絕對不能像「社會上的青年」一樣。

校方又指，只規定學生在校內及教室禁止不雅裝扮，假期或在家穿着打扮則不干涉；又稱絕大多數學生都支持該規定，很少人有異議。

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文章授權轉載自《香港01》