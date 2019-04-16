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不幸災樂禍巴黎聖母院 圓明園：衷心祈願文物都能遠離災難

2019-04-16 19:48聯合報 記者羅印冲╱即時報導

巴黎聖母院大火，部分大陸網友想起英法聯軍當年火燒圓明園，甚至還發出幸災樂禍的言論。圓明園方面今晚表示，衷心祈願文物都能夠遠離災難，代代傳承。

據鳳凰網，圓明園方面指出，159年前，英法聯軍搶劫並火燒圓明園後，譴責最深的是個法國人，而這個人就是《巴黎聖母院》的作者維克多·雨果。雨果說：有一天有兩個強盜闖進了圓明園，一個打劫，一個放火……他們一個叫英吉利，一個叫法蘭西……

而現在，因雨果名著而聞名天下的巴黎聖母院也遭受了烈焰之苦。這場大火讓人不自覺想到中國文化曾經歷的磨難，曾經那場燒了三天三夜的大火，萬園之園留下的灰燼，是中國歷史恥辱柱上最疼的一根釘子。

圓明園方面說，這一刻的中國人，怎能不想起，背負了一百多年圓明園燒毀的心靈創傷，何其艱難、何其罔然，可惜聖母院，可惜圓明園，文化不應該這樣毀滅，更不應該人為踐踏。

圓明園方面又說，文物的損毀、消失不僅帶走了文物本身，更帶走了文物所承載的千年文明。一場文化之殤，帶來世人對於文物保護的警醒與重視，文明是脆弱又堅韌的。我們能夠做到的就是盡力的守護它，盡量延緩它的消逝，傳承它的精神。

圓明園最後指出，每件文物都是文化的象徵，每座博物館都是人類文明的寶庫。衷心祈願文物都能夠遠離災難，代代傳承。

北京圓明園。取自鳳凰網
北京圓明園。取自鳳凰網
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文物巴黎聖母院大火
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