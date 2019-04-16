2歲半男童不慎墜河 遭取水管吸入卡5小時氣絕

2019-04-16 20:04 聯合新聞網 綜合報導



中國大陸貴州一名2歲半男童在河邊嬉戲不慎落水後，被河道中直徑70公分的鐵管吸入。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

孩童嬉戲不慎落水的意外層出不窮，家中有幼童的家長更應陪伴在側，避免憾事發生。中國大陸貴州一名2歲半男童日前在河邊玩耍不慎墜河，竟意外被吸入一根鐵製取水管，警消獲報後隨即派出多名人力到場鋸開輸送管，由於營救過程不易，歷經五小時才救出男童，而他已無生命跡象。

根據陸媒《貴陽都市報》報導，13日下午三名男童於貴州觀山湖區河邊戲水，沒多久一名2歲半男童不慎落水，警消接獲附近居民通報後，隨即調派12名搜救人員到場。雖然河流不深，但河道內有一根直徑70公分，全長550公尺的鐵製取水管，有320公尺部分水管埋入地下，平時從河中取水以灌溉林地。

由於鐵管進水口為開放式，無濾網阻隔，搜救人員遍尋不著男童後，懷疑其很可能被吸入輸送管中。搜救人員於是開挖輸送管附近土壤，並分段進行排查，確認男童位於管道中段後，立刻鋸開該段輸送管，並將男童救出。由於營救過程困難，搜救行動耗時5小時，男童被發現時卡在管中動也不動，救出時已無生命跡象。

消息一出，不少網友在微博討論，「為何家長沒有顧好孩子的人身安全」、「2歲的孩子，怎麼會到水渠邊」、「太心痛了，願孩子安息」，也有人質疑為何進水口沒有用鐵網擋住，目前相關單位還在釐清事發經過。