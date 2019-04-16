書記打牌、女副鄉長幫忙按腳 違紀影片流出遭免職

2019-04-16 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據大陸多家媒體報導，近日，一段關於「廣西河池市宜州區龍頭鄉黨委書記韋東海」涉嫌違紀的舉報視頻傳出，引發大陸社會高度關注。視頻中，一名男子半躺在沙發上邊抽煙邊打牌，桌上還放著現金，包括幾張人民幣百元鈔票。該名男子一條腿還搭在旁邊女子大腿上，女子則以雙手為該名男子按摩腳部。

視頻發布者稱，該名男子為宜州區龍頭鄉黨委書記韋東海，女子則是龍頭鄉副鄉長王娟。視頻曝光後，宜州區委、區紀委以兩人不注重形象，追求低級趣味為由，立即將兩人給予免職處理。

宜州區委稱，該視頻其實是發生在2017年10月，當天韋東海召集龍頭鄉駐拉浪辦事處幾名幹部在其宿舍內，以「擺頭注」的方式玩撲克牌。因韋東海先前打籃球時扭傷腳踝，所以把王娟叫來幫他「搽藥」約20分鐘。

環球時報表示，這起事件之所以會曝光，是因近日有人以實名舉報信，分別將有關韋東海涉嫌違紀的材料遞交至河池市宜州區政府掃黑除惡舉報信箱及河池市紀律檢查委員會等單位。

河池市宜州區人民政府官網顯示，韋東海為宜州區龍頭鄉黨委書記，1976年10月出生，廣西宜州人，1999年9月加入中國共產黨。王娟任龍頭鄉政府副鄉長，1981年出生。