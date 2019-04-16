不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆了近6千座土地廟

2019-04-16 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



江蘇高郵近期大規模拆除土地公廟，26天就將全市5,911座違規土地廟全數拆除。圖為高郵臨澤鎮拆除土地廟景象。（取自高郵市人民政府官網） 分享 facebook 大陸各地這幾年除強拆教堂、清真寺，江蘇省委機關報《新華日報》近日報導稱，通過與宗教民俗專家座談和廣泛開展宣傳引導，江蘇高郵制定了詳細的整治拆除方案，僅用26天時間就將全市5,911座違規土地廟全部拆除。

高郵位於江蘇省中部，是揚州下轄縣級市，擁有兩千多年建城史，並於2016年11月被大陸國務院評為「國家歷史文化名城」。

報導援引高郵市委常委、宣傳部長潘建奇說法稱，「推動精神文明建設守正創新，這是我們新時代文明實踐的重要職責。土地廟濫建翻建現象嚴重，不僅違規占地，還引發了『攀比風』，群眾意見比較大，促使市委市政府下決心清理違規的土地廟。」

甘垛鎮副鎮長張美蘭說，「香火錢只是花銷的小頭，翻新土地廟才是無底洞。」文章稱，張美蘭對於蔓延的土地廟翻新攀比風深有感觸。「過去的土地廟都是泥造的，後來翻新成磚頭，再到貼瓷磚、大理石。從簡陋到豪華，從三、五平方米到十幾平方米，有人光買個銅爐就花了6萬多元，最豪華的土地廟建造費高達48萬元。」

此外，每座土地廟都有20戶、30戶人家日常上香，每月初一、十五，高郵鄉間總是煙霧繚繞，如今5,911座土地廟被清理後，「高郵城鄉的生態環境也加了分」。

高郵市國土資源執法監察大隊大隊長顏建江指出，「土地廟基本屬於違規建築，大量佔用農村耕地和城市公共設施場所。」

此次高郵拆除的5,911座土地廟，占地面積達7萬2,680平方公尺、建築占地達3萬9,521平方公尺。這些土地空出後，農村以復墾植樹為主，城市則用於建設市民公共空間。

但上海《澎湃新聞》指出，也有部分網民對高郵大拆土地公廟表達不同意見。報導稱，近日有網友在微博、微信朋友圈等網路平台發文稱，高郵市在全市範圍內開展清理土地廟工作，「一方土地養育一方人，高郵號稱歷史文化名城，連土地也沒有的城市還算什麼歷史名城？」