巴黎聖母院失火 讓大陸部分民眾想起當年火燒圓明園

2019-04-16 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



巴黎聖母院15日慘遭祝融，教堂尖頂在烈焰中倒塌，引發世人關注。但此一畫面卻讓部分大陸民眾想起159年前英法聯軍火燒圓明園的歷史傷痕，甚至在網路上發表激進言論。對此，央視新聞網迅速發表題為《國恥不能忘卻，但不應該落井下石》的評論文章，呼籲大陸民眾保持理智。

圓明園坐落於北京西北郊，與頤和園毗鄰，始建於1709年（康熙48年），之後雍正、乾隆、嘉慶持續進行增建與修繕，最終形成占地3.5平方公里，建築面積20萬平方公尺，有150餘景的宏偉規模，因而被譽為「萬園之園」。清代多位皇帝盛夏常至此避暑、聽政，因此也被稱為「夏宮」。

但1860年10月6日英法聯軍洗劫圓明園，除搶掠園內文物，還縱火將其燒毀。同治皇帝時雖欲修復，但因財政困乏被迫停止。八國聯軍後，圓明園又遭匪盜洗劫，終成一片廢墟。

巴黎聖母院傳出失火後，央視新聞網表示，「就在社交媒體一連串『心碎』的表達聲中，有一些不一樣的聲音卻多了起來。有網友表示，法國巴黎聖母院火災讓他們聯想到被英法聯軍焚毀的圓明園，還有人對巴黎聖母院的焚毀幸災樂禍。」

央視網評論稱，圓明園毀於戰亂和野蠻，是歷史的傷痕；而巴黎聖母院此次火災事故是和平時期由消防安全造成的遺憾。兩者的相同之處恐怕只因為它們都是世界人類文明的重要組成部分，是人類文明史上的奇跡，它們的消失同樣是全人類的損失。

文章稱，「那些拿因果報應來說事的人，其實不過是狹隘的民族主義在作怪。文明並非一朝一夕就能形成的，不管是圓明園還是巴黎聖母院，它們都凝聚著藝術工匠們的智慧結晶。如今巴黎聖母院被焚毀，不僅僅是巴黎人民、法國人民的損失，更是全世界人類的損失。」