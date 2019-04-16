320平米賣15.5萬人民幣 黑龍江鶴崗房子「白菜價」

2019-04-16 15:09 世界日報 綜合報導



鶴崗25萬元可買125平毛坯房超市老闆:比去年漲了 (取財自新京報) 分享 facebook

黑龍江省的鶴崗市，這兩天可出名了，但不是因為鶴崗過去非常自豪的「鶴崗七個大」，而是因為鶴崗賣房子，賣出了「白菜價」，人稱為「當今中國第一便宜」。

很多人都不知道有鶴崗這個地方，其實在黑龍江省或者說在中國一些領域，鶴崗還是很有江湖地位的，這首先就得說鶴崗的地理位址，是處在黑龍江、松花江、小興安嶺兩江一嶺圍成的「金三角」。而「鶴崗七個大」，即鶴崗擁有大界江、大森林、大冰雪、大濕地、大農業、大礦山、大石林。其中最牛的是大礦山，鶴崗礦務局曾是全中國第四大礦務局。

這麼好的一個地方，怎麼會房子賣出「白菜價」了呢，而且那價錢令人倒吸一口冷氣的便宜，份屬當地大宅的鶴崗坤德花園小區，一套320平方米的二手房，售價僅15萬5000人民幣；而小單位四至五十平方米的，最便宜有不到兩萬人民幣就可買下。

這些網上散出的「商機」，令很多人吃驚，但鶴崗當局間接加以了證實，只是澄清三點:一是網傳的房價確實有，但多是遠郊區房；二是鶴崗市中心區的房價，雖然也不貴，但至少也在3000人民幣一平方米的價位；三是目前外傳的鶴崗房價，那些點出名來的小區等，大多是「動遷房」，舉例煤礦附近塌陷，要把居民搬出來，給這部份蓋的新房，多低價出售。

當局說完了，該專家來講了。專家認為，鶴崗的事還有別的來因，首先就是人口減少和青壯年出走，這是全東北一個樣，2010年鶴崗常住人口還有105萬，2017年底總人口只有100萬了，買樓者和買樓資金都在大幅減少。再就是鶴崗煤礦挖完後出現塌陷，好多人不敢住了。