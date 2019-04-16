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西安成立專案組調查「賓士漏油事件」

2019-04-16 12:22聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

女研究生坐在車蓋上維權的事件持續發酵，據南方都市報報導，西安市市場監管局高新分局監管科工作人員表示，高新分局已成立了由副局長牽頭的專案組處理此事，目前事件還在調查中。

另據央視報導，西安市市場監管局高新分局副局長劉林表示，調查人員已對涉事車輛封存核實。如果存在銷售帶病車等欺詐行為，將按照法律法規進行賠償，並對這種行為進行嚴厲打擊。此外，關於車主反映的西安利之星4S店通過個人賬戶收取12575元「金融服務費」，劉林表示，收取金融服務費是違法違規行為。稅務機關已進入現場，對所有收據進行核實。

報導稱，2018年8月，陝西一檔電視問政節目曾曝光4S店存在強制加價銷售汽車等問題。隨後，西安市工商局對電視問政曝光的兩家汽車銷售商進行立案調查，決定對西安鈞盛雷克薩斯汽車銷售服務有限公司和陝西安俊汽車貿易有限公司予以3萬元處罰(均為高限處罰)。同時，在全市啟動為期20天的汽車銷售領域專項整治行動，對汽車銷售領域存在的加價銷售、強制裝飾、強制保養、強制保險等違法違規行為進行嚴厲打擊。

同年8月24日，西安市工商局高新分局召開轄區汽車銷售企業集中約談會，多名企業代表參會。會上，西安利之星汽車有限公司代表高新區全體汽車銷售企業在會上宣讀了《高新區汽車經銷商行業誠信聯盟倡議書》，與會企業表示將積極響應倡議，誠信守法經營。

女研究生坐在賓士車蓋上維權，哭訴賓士漏油事件！（每日頭條）
女研究生坐在賓士車蓋上維權，哭訴賓士漏油事件！（每日頭條）
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