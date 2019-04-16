被踹死？釋小龍代言的武校 6歲女童入學1天就沒命

2019-04-16 13:00 世界日報 北京16日電



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河北一名六歲女童，日前被父母送到河南登封市少林寺小龍武院學習，不料，一天後竟死亡，生前疑和武校教練及同學發生肢體衝突。事發後，校方稱多處關鍵攝像頭故障，並堅稱無人毆打女童。據悉，涉事武院校長是武打明星釋小龍的父親，對此，釋小龍稱，打算過幾天回家處理。

新京報報導，河北省武安市西寺莊鄉賀趙村村民鄧海超表示，老家很多鄰居將孩子送到武校習武，他也產生了同樣的想法，在網上搜索之後，選中了登封市少林寺小龍武院。他和妻子於4月7日將女兒鄧琳送到該校並辦理入學手續，於當日晚間在學校附近住下，4月8日又來到學校看望孩子，當時一切正常，當晚便返回河北武安。

河北一名六歲女童，日前被父母送到河南登封市少林寺小龍武院學習，不料，一天後竟死亡。 (取材自新京報) 分享 facebook

鄧海超說，4月9日上午10時許，他接到校方電話，稱女兒被送往醫院搶救，讓其趕緊來一趟。不久後，校方稱鄧琳經搶救無效死亡。鄧海超於當日下午3時趕到醫院，晚間在醫院太平間見到女兒遺體，發現女兒身上有傷痕，「頭上有包，肚子上有瘀青，像是被踢過。」

事發至今，鄧氏夫婦還未獲知女兒的確切死因。報導指出，鄧琳死前疑似與武校教練和同學發生肢體衝突。

鄧妻則稱，4月9日傍晚，她和丈夫在女兒住過的特護部宿舍裡，有同學告訴他們，鄧琳在當天上午訓練時被教練打了兩次，「第一次在訓練室裡頭，第二次拉到訓練室外頭。」

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還有一名同學說，訓練室的那一次，「教練用腳踢了」。

事發當天訓練室內到底發生了什麼，學校未提供相關監控視頻。鄧妻指出，他們曾去公安局刑警隊詢問進展，警方告訴他們，對從學校帶走的監控視頻的硬盤做了數據恢復，只有四個攝像頭的數據可以使用，而孩子的宿舍、當日訓練室的攝像頭，校方說「正在維修中」。

記者就此事致電登封市少林寺小龍武院，對方稱，「她（鄧琳）本身有病，學校沒人打她。」隨後掛斷電話。登封市公安局宣傳科民警表示，警方已介入調查此事。

此外，據學校官網簡介，嵩山少林小龍武術學校成立於1980年，「是全國最早的一所少林武術專科學校」，也是登封市委和登封市政府批准成立的三大教育集團之一。學校有學生1萬2000多人。

該校官網首頁滾動有橫幅的釋小龍代言圖片。官網介紹，學校校長陳同山，為演員釋小龍之父，校內多處都可見到演員釋小龍的照片。