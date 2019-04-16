親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

被踹死？釋小龍代言的武校 6歲女童入學1天就沒命

2019-04-16 13:00世界日報 北京16日電

來源： YouTube

河北一名六歲女童，日前被父母送到河南登封市少林寺小龍武院學習，不料，一天後竟死亡，生前疑和武校教練及同學發生肢體衝突。事發後，校方稱多處關鍵攝像頭故障，並堅稱無人毆打女童。據悉，涉事武院校長是武打明星釋小龍的父親，對此，釋小龍稱，打算過幾天回家處理。

新京報報導，河北省武安市西寺莊鄉賀趙村村民鄧海超表示，老家很多鄰居將孩子送到武校習武，他也產生了同樣的想法，在網上搜索之後，選中了登封市少林寺小龍武院。他和妻子於4月7日將女兒鄧琳送到該校並辦理入學手續，於當日晚間在學校附近住下，4月8日又來到學校看望孩子，當時一切正常，當晚便返回河北武安。

河北一名六歲女童，日前被父母送到河南登封市少林寺小龍武院學習，不料，一天後竟死亡...
河北一名六歲女童，日前被父母送到河南登封市少林寺小龍武院學習，不料，一天後竟死亡。 (取材自新京報)
分享

鄧海超說，4月9日上午10時許，他接到校方電話，稱女兒被送往醫院搶救，讓其趕緊來一趟。不久後，校方稱鄧琳經搶救無效死亡。鄧海超於當日下午3時趕到醫院，晚間在醫院太平間見到女兒遺體，發現女兒身上有傷痕，「頭上有包，肚子上有瘀青，像是被踢過。」

事發至今，鄧氏夫婦還未獲知女兒的確切死因。報導指出，鄧琳死前疑似與武校教練和同學發生肢體衝突。

鄧妻則稱，4月9日傍晚，她和丈夫在女兒住過的特護部宿舍裡，有同學告訴他們，鄧琳在當天上午訓練時被教練打了兩次，「第一次在訓練室裡頭，第二次拉到訓練室外頭。」

(取材自新京報)
(取材自新京報)
分享

還有一名同學說，訓練室的那一次，「教練用腳踢了」。

事發當天訓練室內到底發生了什麼，學校未提供相關監控視頻。鄧妻指出，他們曾去公安局刑警隊詢問進展，警方告訴他們，對從學校帶走的監控視頻的硬盤做了數據恢復，只有四個攝像頭的數據可以使用，而孩子的宿舍、當日訓練室的攝像頭，校方說「正在維修中」。

記者就此事致電登封市少林寺小龍武院，對方稱，「她（鄧琳）本身有病，學校沒人打她。」隨後掛斷電話。登封市公安局宣傳科民警表示，警方已介入調查此事。

此外，據學校官網簡介，嵩山少林小龍武術學校成立於1980年，「是全國最早的一所少林武術專科學校」，也是登封市委和登封市政府批准成立的三大教育集團之一。學校有學生1萬2000多人。

該校官網首頁滾動有橫幅的釋小龍代言圖片。官網介紹，學校校長陳同山，為演員釋小龍之父，校內多處都可見到演員釋小龍的照片。

少林寺公安宿舍
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33

大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10

中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10

大陸中低速磁浮列車運速破世界紀錄

2019-04-16 10:45

西安成立專案組調查「賓士漏油事件」

2019-04-16 12:22

大陸3月70城市房價升10.6% 創22個月高

2019-04-16 10:45

逃稅風波後首見面 范冰冰密會馮小剛

2019-04-16 10:17

京雄城際鐵路鋪軌 9月開通運營

2019-04-16 01:53

環博會開幕 談綠色生態未來

2019-04-16 01:53

一人多座 中國南航開賣

2019-04-16 01:53

臨時開放水域 海南打頭陣

2019-04-16 01:53

北京→奧斯陸 下月15日起飛

2019-04-16 01:53

青海文旅節 逾千企業參展

2019-04-16 01:53

《我們與惡的距離》大陸爆紅 未正式上映卻獲超高評價

2019-04-15 20:00

美國海岸防衛艦 近10年首次抵香港

2019-04-15 15:49

中國擴大臉部辨識監控 維族疑似成目標

2019-04-15 15:45

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54

「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陶藝體驗 景德鎮添台味

2019-04-15 01:46

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

滬台社區交流 200舞者獻藝

2019-04-15 01:46

癌症列上海人死因第二位

2019-04-15 01:46

上海迪士尼 國際美食節開幕

2019-04-15 01:45

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

兩岸微流行／愛貓咖啡館 貓奴也瘋狂

2019-04-15 00:34

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

33頁判決書出現317處錯 湖南高院：已嚴肅處理法官

2019-04-14 17:26

7年「消失」1056條 港大學者：微博人手逐條刪六四帖

2019-04-14 15:48

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42
看更多

熱門文章

3歲童邊吃邊玩 跌一跤「筷子穿顱骨10公分」嚇壞眾人

2019-04-15 16:32

《我們與惡的距離》大陸爆紅 未正式上映卻獲超高評價

2019-04-15 20:00

她到企業應徵銷售顧問 面試內容竟是和經理打麻將

2019-04-15 20:26

回擊龐培歐 中共外交部嗆：美國政客令人不齒

2019-04-15 17:16

陸「考霸」考4次大學都上名校 結果大學差點畢不了業

2019-04-15 18:31

京東裁員震盪持續 進入最危急的時刻

2019-04-15 20:32

妻子警告「再被關就離婚」 丈夫竟秒到超商行竊

2019-04-15 16:45

共機繞台巡航 共軍：年度計畫內的正常安排

2019-04-15 18:17

大陸中低速磁浮列車運速破世界紀錄

2019-04-16 10:45

「一夜重回民國物價」 盒馬鮮生廣告被笑無知

2019-04-15 17:18

隋唐洛陽城遺址仿古角樓竟出現鋁窗 專家批不尊重歷史

2019-04-15 18:50

大陸央行稱 2021年取消金融業外資持股限制

2019-04-15 16:42

胖女孩不喜入鏡 108公斤男友連身紗裙上陣受青睞

2019-04-15 18:48

習近平：藝文界要自重不媚俗 要有大作品問世

2019-04-15 19:58

新華社狠批企業的「996工作制」

2019-04-15 22:24

2,333億元 A股爆大股東減持潮

2019-04-16 01:43

美國海岸防衛艦 近10年首次抵香港

2019-04-15 15:49

奔馳維權又一起 車主：逼我也坐引擎蓋哭訴？

2019-04-15 13:36

「新娘」補辦4年前婚禮 與植物人老公拍婚紗照

2019-04-15 13:29

趙紫陽秘書鮑彤：胡耀邦精神 就是從毛思想解放

2019-04-15 15:17

中日外長對談 5G對上核食

2019-04-15 23:51

中國發現化石寶庫 揭5億年前奧秘

2019-04-15 16:21

黑洞照版權挨轟 視覺中國吞第二根跌停

2019-04-15 15:18

陸委會抗議共機繞台挑釁 國台辦反批「挑動兩岸對立」

2019-04-16 12:38

「要麼嫁我、要麼還錢」江西男怒殺悔婚未婚妻

2019-04-15 13:32

抖音TikTok新增用戶達1.88億 年增70%

2019-04-15 23:00

廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33

京雄城際鐵路鋪軌 9月開通運營

2019-04-16 01:53

一人多座 中國南航開賣

2019-04-16 01:53

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58

日媒：美應材AMAT停止與部分陸企交易

2019-04-15 15:39

中國擴大臉部辨識監控 維族疑似成目標

2019-04-15 15:45

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54

「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28

電動休旅車 福斯VS.特斯拉

2019-04-16 01:52

大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10

三安被美盯上 股價嚇趴

2019-04-16 01:43

進軍大陸環保市場 台業者主打性價比與客製化

2019-04-15 19:52

宋楚瑜會晤香港中聯辦主任王志民

2019-04-15 22:48

73家台灣企業 參加春季廣交會

2019-04-15 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top