廈門市民海濱散步撿到70萬人民幣的龍涎香

2019-04-16 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



上周末，廈門市民陶先生一家人到海邊散步，拾得一塊拳頭大小、味道腥臭的東西。經鑑定，這竟是一塊罕見的龍涎香！這個蠟狀「怪石」浮在海面上，散發出奇異的腥臭味，用火點燃，馬上變成油脂狀，但卻價值七十萬人民幣。

據台海網，廈門市民陶先生表示，上週，他和妻子帶著小孩去會展附近沙灘玩耍。陶先生瞅見沙灘上有一個成人拳頭大小的異物，由於沾了點淤泥，呈灰褐色，撿起來一看、一聞，味道非常怪異，又腥又臭。於是他隨手一丟。沒想到石頭被浪潮一沖，居然漂浮起來。出於好奇，陶先生將這塊石頭打撈上岸。

仔細端詳，「石頭」呈蠟狀，白色中帶一些黑色雜質，重量很輕，用點力，很容易將石頭掰下碎片。陶先生用手機拍下照片，發到微信朋友圈，分享這塊「能浮在海面，又臭又軟的怪石」。他的同事告訴他這石頭與一種著名香料龍涎香十分相似。

於是，陶先生將塊狀物送往專業檢測機構檢測，前天檢測報告證實它就是龍涎香。

專家介紹，它是鯨科動物抹香鯨腸內分泌物。高級工程師、福州某化工實業項目負責人李建昌表示，龍涎香是一種化學物質的集合體，只有當它裡面的龍涎香醇達到25%及以上才能被稱為龍涎香。只有當龍涎香醇含量超過50%，並在海水中浸泡夠久，才會自然散發香味。他說，這是為什麼陶先生所撿的龍涎香有腥臭的原因。

李建昌介紹，大烏賊和章魚口中有堅韌的角質顎和舌齒，很不容易消化，當抹香鯨吞食上述大型軟體海洋動物以後，顎和舌齒就在胃腸裡積聚，刺激了腸道，腸道就會分泌出一種特殊的蠟狀物，將腸道傷口包起來，慢慢地就形成了龍涎香。

龍涎香剛被抹香鯨排出來時油膩膩、有腥臭氣，由於它比水輕，不會下沉，在波浪的按摩、陽光的曝曬和空氣的催化下，起初為淺黑色，漸漸地變為灰色、淺灰色，最後成為白色。白色的龍涎香品質最好，它要經過百年以上海水的浸泡，將雜質全漂出來，才能成為龍涎香中的上品。