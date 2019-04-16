中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



世界衛生組織的統計數據更讓中國家長觸目驚心：目前全球約有14億近視人口，其中近半數在中國。如果沒有有效的干預措施，預計到2020年，中國大陸近視人數將增長到7億人。

據中國青年報報導，在覆蓋56萬中國人的9項調查中，80%的18歲以下在校生和17%的40歲以上成年人發生近視。城市地區數據顯著高於鄉村地區。

「近視發病低齡化趨勢還是比較明顯的。」北京大學第一醫院小兒眼科主任李曉清指出，近視發病低齡化是一個嚴重問題。近視出現越早，未來近視度數就可能越深，9歲之內發生近視，將來就可能發展為高度近視。高度近視對視力影響大，給人的生活、工作帶來更多不便，而且嚴重並發症還可能帶來視力的嚴重喪失。

「現在如此高的近視發病率，對我國人口素質的提高帶來很大影響。所以，近視是亟待全社會重視、需要行動起來積極解決的大問題。」李曉清說。

另一個給人當頭一棒的事實是：近視有遺傳性。李曉清介紹，海內外研究已經明確，近視發病原因主要為遺傳和環境兩大因素。父母雙方均不近視，孩子發生近視眼的概率相對小；父母一方有近視，孩子患近視的風險就會增加；如果父母雙方都有近視，孩子患近視眼的風險升至50%左右；父母有高度近視，孩子患有近視和高度近視的風險會更高。

中國青少年近視引發了社會和大陸政府部門的高度關注。 《方案》要求，到2023年，力爭實現全國兒童青少年總體近視率在2018年的基礎上每年降低0.5個百分點以上，近視高發省份每年降低1個百分點以上。到2030年，實現全國兒童青少年新發近視率明顯下降，兒童青少年視力健康整體水平顯著提升，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學生近視率下降到70%以下，國家學生體質健康標準達標優秀率達25%以上。