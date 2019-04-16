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中國近視人口7億：學習和視力二選一的艱難抉擇

2019-04-16 11:10聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

世界衛生組織的統計數據更讓中國家長觸目驚心：目前全球約有14億近視人口，其中近半數在中國。如果沒有有效的干預措施，預計到2020年，中國大陸近視人數將增長到7億人。

據中國青年報報導，在覆蓋56萬中國人的9項調查中，80%的18歲以下在校生和17%的40歲以上成年人發生近視。城市地區數據顯著高於鄉村地區。

「近視發病低齡化趨勢還是比較明顯的。」北京大學第一醫院小兒眼科主任李曉清指出，近視發病低齡化是一個嚴重問題。近視出現越早，未來近視度數就可能越深，9歲之內發生近視，將來就可能發展為高度近視。高度近視對視力影響大，給人的生活、工作帶來更多不便，而且嚴重並發症還可能帶來視力的嚴重喪失。

「現在如此高的近視發病率，對我國人口素質的提高帶來很大影響。所以，近視是亟待全社會重視、需要行動起來積極解決的大問題。」李曉清說。

另一個給人當頭一棒的事實是：近視有遺傳性。李曉清介紹，海內外研究已經明確，近視發病原因主要為遺傳和環境兩大因素。父母雙方均不近視，孩子發生近視眼的概率相對小；父母一方有近視，孩子患近視的風險就會增加；如果父母雙方都有近視，孩子患近視眼的風險升至50%左右；父母有高度近視，孩子患有近視和高度近視的風險會更高。

中國青少年近視引發了社會和大陸政府部門的高度關注。 《方案》要求，到2023年，力爭實現全國兒童青少年總體近視率在2018年的基礎上每年降低0.5個百分點以上，近視高發省份每年降低1個百分點以上。到2030年，實現全國兒童青少年新發近視率明顯下降，兒童青少年視力健康整體水平顯著提升，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學生近視率下降到70%以下，國家學生體質健康標準達標優秀率達25%以上。

本月初，大陸教育部、衛健委聯合召開全國綜合防控兒童青少年近視暨推進學校衛生與健康教育工作視頻會議，推動教育部、國家衛生健康委與各省級人民政府簽訂全面加強兒童青少年近視綜合防控責任書。

到2020年，中國大陸近視人數將增長到7億人。（中國青年報）
到2020年，中國大陸近視人數將增長到7億人。（中國青年報）
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近視視力教育部
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