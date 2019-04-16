大陸海關破獲歷來最大走私象牙案 查獲2,748根象牙

2019-04-16 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據央視新聞報導，大陸海關總署宣布，廣東黃埔海關日前破獲一起特大象牙走私案，查獲的象牙多達2,748根，合計7.48噸，並逮捕20名犯罪嫌疑人。報導稱，這批走私象牙藏匿在安徽省無為縣高溝鎮一處廢舊廠房。經清點，共有62個木箱，全都裝滿象牙。

報導指出，這起案件為近年來大陸海關查獲的最大一起象牙走私案。據海關緝私人員介紹，案件線索源於2013年黃埔海關偵辦的一起象牙走私案。該起案件查獲走私4.46噸象牙，主要犯罪嫌疑人福建籍的陳某成、陳某光、陳某宗父子一直在逃。

邱偉說，經長期追捕後發現，這批犯罪嫌疑人案發後有一反常行為，那就是他們在福建莆田的老家蓋了新房子又買了新車。

海關緝私人員還發現，案發後，陳氏父子一直藏匿在東南亞，但逃亡期間仍多次從非洲向大陸走私象牙。

2018年的11月，陳氏父子其中一人利用國外偽造身分潛逃回國時被捕。經對其外籍身分進行分析，發現他經常出現在安徽無為縣，引起專案組重視。

邱偉表示，今年3月，海關緝私局再次走訪安徽無為縣時發現，當地有一夥操著福建口音的外地人，而且他們的對話不時會提到「黃酒」等敏感詞語。「黃酒」就是象牙的隱語。

報導稱，走私分子對象牙等敏感物品在對話時一般會用隱語，例如稱象牙為「黃酒」、「皇后」等。海關緝私人員監聽發現，這幫福建人在聊到「黃酒」時顯得異常興奮，立即對這夥嫌疑人進行偵控。

邱偉指出，之後發現他們經常晚上在無為縣一處廢舊工廠活動。3月29日下午，海關緝私局再次對廢舊工廠進行外線偵查時，發現工廠出現了一只貨櫃。

據報導，這座廢舊工廠緊鄰長江大堤。無為縣高溝鎮雖有許多生產電纜的工廠，但調查中發現貨櫃還是首次。邱偉表示，這是個重大發現。

經研究，海關緝私人員決定在3月30日凌晨發動突擊搜查，隨後就在現場發現夾藏有象牙的這批木箱，並逮捕前來接貨的六名福建籍走私犯罪分子。

隨後專案組在合肥、南京、北京、福州、青島海關緝私局及地方公安機關配合下，分成八個行動小組開展集中收網行動，共計將20名犯罪嫌疑人逮捕歸案。