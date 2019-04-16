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大陸中低速磁浮列車運速破世界紀錄

2019-04-16 10:45聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

由中車大連機車自主研發製造的大陸國產首列新一代中低速磁浮車，近日亮相上海中低速磁浮試驗基地。目前，該車整車已成功匹配線路，進入動態調試階段。在驗證懸浮、牽引、制動、電磁兼容、運行阻力及車輛可靠性後，將正式投入使用。在此前進行的試驗車測試中，其最高時速達每小時121公里，打破了中低速磁浮車運行速度世界紀錄。

據香港文匯網，大陸國產新一代中低速磁浮車設計最大運行時速為160公里，可通過半徑50米平面曲線，具有100‰的強大爬坡能力。作為一款滿足現代化、智能化、信息化、景觀化的新型城市軌道交通車輛，相較於地鐵和輕軌，中低速磁浮車具有高速低噪、抱軌運行安全可靠、適用更小曲線和更大坡道線路、建設維護低成本等特點。

中車大連總工程師曲天威介紹，該車三節編組，採用輕量化鋁合金及複合材料結構，不僅實現節能環保，還具有很好的防震減噪能力，將車廂內噪音降至更低；車輛優化了懸浮架結構和牽引制動性能，車鈎與貫通道設計也更利於滿足車輛的最小曲線、最大坡道通過需求。系列新型技術改良使車輛不僅在速度上保持優勢，同時更關注乘客的舒適度與車輛的運用維護和節能減排。

曲天威表示，初代磁浮技術在9種工況下能夠穩定懸浮，而新一代磁浮車可滿足27種工況下穩定懸浮，這是懸浮技術一個突破性進展和重要的衡量指標。同時，針對第一代磁浮車輛技術短板，新車在加速度、運行速度、彎道能力、爬坡能力、舒適性等方面均有全面提升。

根據計劃，新一代磁浮車動態調試將於今年內分三階段完成，首先驗證列車懸浮、牽引、制動等各項指標；其次進行車輛電磁兼容、運行阻力、能耗、噪音及舒適性等測試；最後累積無故障運行里程及時間，驗證車輛可靠性。

大陸國產首列新一代中低速磁浮車整車已成功匹配線路，進入動態調試階段 。（香港文匯...
大陸國產首列新一代中低速磁浮車整車已成功匹配線路，進入動態調試階段 。（香港文匯網）
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