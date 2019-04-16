一人多座 中國南航開賣

2019-04-16 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



繼去年7月雲南祥鵬航空提供「一人多座」的售票服務後，中國南方航空日前也發布消息稱，已經開始了一人多座的新服務。

澎湃新聞報導，根據南航公布的信息，加座價格根據航程長短及飛行地區分為3個等級，加一個座位最低人民幣250元、最高650元，加2個座位為450元到1200元，加3個座位為650元到1700元。

南航表示，「一人多座」目前只能在機場櫃檯購買，而且是在航班完成登機作業後才開賣，不會影響其餘旅客正常選座。目前這一項服務僅適用於經濟艙，不包含額外手提行李額度，也不提供額外餐食。

這項服務已在廣州始發的所有南航國際航班上開放，近期還將在北京、上海等地始發的南航國際航班上推出。

南航並非中國首個提出「一人多座」服務的航空公司，雲南祥鵬航空去年7月就推出這項產品。

當時祥鵬航空表示，這是一種個性化的服務，考慮到有的旅客希望在旅途中有更加寬敞、私密而安靜的空間，還有旅客貼身攜帶重要文件物品但不便托運或存放行李架。

根據祥鵬航空的規範，飛機起飛前72小時之內才能銷售加座服務，起飛前24小時至72小時客座率高於70%時，或者起飛前24小時內客座率超過80%時，就不銷售加座服務。

當時祥鵬航空也曾面臨一些批評，有人認為這可能造成「有錢人炫富」、破壞消費者的平等權利等，但從業者經營角度來看，可增加空置座位的運用，提升經營效率，也讓身材較魁梧的乘客可以加價讓自己坐得更舒適。