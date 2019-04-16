環博會開幕 談綠色生態未來

2019-04-16 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第20屆中國環博會15日在上海開幕，全球25個國家和地區的2047家環保企業15日起共聚，全方位展現在市政、工業、農村領域的水、固廢、大氣、土壤、噪聲污染治理技術和創新科技等。

中新社報導，本屆中國環博會在原有水、固廢、大氣、土壤四大污染領域基礎上，增加了噪聲污染治理、智慧環衛等板塊，貫通環保裝備製造商、設計咨詢服務機構等產業鏈上下游，為環保產業及終端用戶打造了環境污染治理全產業鏈生態對接平台，助力打贏污染防治攻堅戰。

近年來，上海環保產業迅速發展，在污水處理、河道整治、消煙除塵、噪聲治理等方面湧現出一批有實力的企業。昨天由上海市環境科學研究院、上海市政院等21家上海環保軍團組成的上海館亮相環博會，講述了上海環保產業如何從源頭治理到技術設備研發助力節能減排、環境質量改善，吸引眾多海內外專業觀眾駐足停留。 據不完全統計，本屆展會專業觀眾預登記人數比去年增長了120%，大量觀眾來自政府決策部門、設計院、科研院所以及大型工業企業決策層等。展會還吸引了來自印度、越南、東南亞、韓國、日本等的代理商、環保工程企業前來參觀。

本屆中國環博會致力為環境污染治理行業企業提供面向中國乃至世界的「四新平台」—新產品的發佈平台、新研發的落地平台、新技術的推廣平台、新理念的交流平台，助力中國生態環境事業的可持續推進。

開幕首日，超過25場同期活動分別舉行。多家企業在環博會首發平台上展示其新品，比如，破解農村生活污水處理難題的「航天罐」、智能分揀機器人等。