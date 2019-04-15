《我們與惡的距離》大陸爆紅 未正式上映卻獲超高評價

2019-04-15 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



目前正在熱撥中的公視影集《我們與惡的距離》，儘管並未在大陸上映，但近期卻意外爆紅，不僅在大陸知名評論平台《豆瓣》上獲得近兩萬大陸網友給予9.4的高評價，創今年華語戲劇最高分，甚至被譽為「神作」。在《豆瓣》獲得最多網友回映的一則評語是，「台劇質量都已經拍到這個深度了，國產劇還在拍什麼家長里短，情情愛愛．．．」

《我們與惡的距離》雖然沒有在大陸正式上映，但在3月底在公視首播後很快就引起許多大陸網友關注，不少人更早已透過各種途徑同步追劇。上海《澎湃新聞》日前在一篇評論文章中稱，《我們與惡的距離》突破了台劇小清新的風格窠臼，觸碰到更深刻的社會議題與人性議題。

大陸知名心理諮詢師、作家武志紅近日也在個人微信公眾號上表示，「說起台灣影視劇，大部分人首先想到的都是《流星花園》、《惡作劇之吻》等偶像劇。傻白甜的套路、小清新的畫面，都是標配。但近些年，越來越多台劇，放棄標配，開始把目光轉向成人、現實」。

武志紅說，像是他去年推薦的《你的孩子不是你的孩子》，又比如今年這一部《我們與惡的距離》，上映兩集就在豆瓣拿下今年華語劇最高評分。

由於《我們與惡的距離》觸及許多敏感議題，因此不少大陸網友表示，「大陸人是拍不了這樣的劇。」但也有網友說，「不是內地拍不出這樣的劇，而是當下我們的黨覺得全社會弘揚真善美，全民就真的就會真善美。」

對於這部以台灣社會熱點議題為主軸的電視劇，何以能在大陸獲得共鳴。廣州一名長期關注婦女權益等社會議題的資深媒體人李思磐認為，主要可能與大陸過去一年，甚至是今年春天，發生了多起無差別殺人事件有關。《我們與惡的距離》完整地呈現了議題的不同層面以及相關者。

李思磐在接受本報訪問時說，《我們與惡的距離》在大陸引起廣泛關注讓她感到十分興奮的一點是，今天「新聞」在中國大陸正在式微，即便是在社交媒體上討論公共議題的空間也越來越窄，公共電視這齣戲在大陸引起民眾關注，某個層面發揮了替代性公共論壇的作用。

李思磐指出，劇中律師王赦在向他太太解釋為何要為兇手李曉明辯護那段對話的截圖，在大陸網路社群就被廣泛流傳。她認為，在中國大陸社會達爾文主義、「物競天擇、適者生存」思想盛行的今天，關懷弱勢、關注社會結構性問題現在甚至會被認為是落後、過時。

李思磐說，近些年，大陸社會無論討論什麼議題，更多是聚焦於個人策略或個體責任，很少能真正深入到結構層面的探討，《我們與惡的距離》為大陸提供了另一個思考社會議題的角度。

武志紅則指出，《我們與惡的距離》台灣主創們說，「我們拍這個片子的目的，就是想撕掉標籤。誰是惡，誰是善，去認同誰，觀眾來定。」反觀多數大陸國產劇，好人和壞人，永遠站在對立面。「只要披上主角光環，就是做什麼都對，做什麼都好。」