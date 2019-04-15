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黑洞照版權挨轟 視覺中國吞第二根跌停

2019-04-15 15:18聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

人類歷史第一張黑洞照片，竟被大陸最大商用圖片平台「視覺中國」標註為公司版權，引發各界抨擊，日前遭中共官方要求整改。視覺中國今（15）日股價再度打入跌停板，這是該公司陷入風波後吞下第二根跌停。

視覺中國股價今日跌至人民幣22.68元，市值為人民幣158.8億元。不過，距離基金公司下調的估值還有1個跌停板的距離。

澎湃新聞網報導，自4月13日以來，已至少有4家基金公司對所持視覺中國的股票估值予以下調：交銀施羅德基金將該個股估值下調至人民幣21元，中銀基金、博時基金、財通基金等更是將估值降至人民幣20.41元。

「事件視界望遠鏡（EHT）」10日晚上在多國公布首張黑洞照片，視覺中國隔日卻將照片打上標籤，要求付費使用，引發眾怒。之後還有網民發現，連中共五星旗都在視覺中國圖庫中標價販售。引起官方要求公司整改。

4家基金公司的估值下調公告發布日期均顯示為4月13日。具體來看，交銀施羅德基金業在所持股票估值調整的公告中稱，旗下管理的基金(不包括ETF基金)對所持有的視覺中國股票自2019年4月12日起按照人民幣21.00元進行估值。

博時基金發布的估值調整公告顯示，4月12日起對博時基金旗下基金所持有視覺中國進行估值調整，估值價格調整為人民幣20.41元。在視覺中國股票交易體現活躍市場交易特徵後，恢復按市場價格進行估值，屆時不再另行公告。

從公募基金的持股情況看，Wind統計數據顯示，截至2018年底，有68家基金公司旗下的247檔基金產品在2018年底持有視覺中國股票。

視覺中國股價今（15）日吞下第二根跌停板，跌至人民幣22.68元，市值為人民幣1...
視覺中國股價今（15）日吞下第二根跌停板，跌至人民幣22.68元，市值為人民幣158.8億元。照片／新浪股市
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