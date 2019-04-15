親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54世界日報 北京15日電

馬雲再論「996」工作制：關鍵在人生的意義和奮鬥的方向在哪裡
馬雲再論「996」工作制：關鍵在人生的意義和奮鬥的方向在哪裡
分享

針對超長工時「996」（早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天）發出「996是福氣」言論惹議後，阿里巴巴董事局主席馬雲14日再對此解釋，稱「996對不對」不是問題關鍵，而是人生意義和奮鬥方向在哪裡，還稱「找到喜歡的事，不存在996這個問題；不喜歡不熱愛，上班每分鐘都是折磨。」

馬雲12日在微博貼出與員工討論內容，寫道：「我個人認為，能做996是一種巨大的福氣，很多公司，很多人想996都沒有機會，如果你年輕的時候不996，你什麼時候可以996？」

馬雲發表這一席話後，隨即遭到眾多網民圍剿，痛批他身為行業領導人卻說出這樣的話，形同鼓勵企業老闆強迫員工996。

對於批評聲浪，馬雲14日再度發微博稱，自己從來不怕被罵，在理性社會要「有人敢於說『不中聽』的實話。」

他解釋，關於「996對不對」，法律自有規定擺在那裡，「這個問題並不是關鍵，關鍵是我們人生的意義和奮鬥的方向在哪裡……，「找到喜歡的事，不存在996這個問題；如果不喜歡不熱愛，上班每分鐘都是折磨。」他又稱，「找工作如同找對象，真正的愛情你不會覺得時間長，但不合適的婚姻是度日如年。」

他表示，沒有人喜歡在一個強制996的企業裡工作，既不人道，也不健康，更難以持久，而且員工、家人、法律都不允許。長期那樣，即使你付再多工資，員工也會跑光。想讓員工通過996而獲利的公司是愚蠢的，也不可能成功的。

但他也說，這世界確實有很多996，甚至007的人。不僅僅是企業家，大部分成功或有追求的藝術家、科學家、運動員基本上都是996以上的。不是因為他們有超常的毅力，而是因為他們超愛自己選擇的事業，他們為此付出超常的奮鬥和努力，才獲得了常人沒有的「成功」。

他又道，當一個人找到了自己熱愛的事情，何止是996？「幹這個再苦再累都感覺快樂」。

「我覺得真正的996應該是花時間在學習、思考和自我的提升上。那些能堅持996的人一定是找到了自己的熱情之處，找到了金錢以外的快樂之處。」他還說：「為加班工資而996的人是很難持久的。」

馬雲並稱，「人生就是不公平的，有的人生下來就很錢，有的人生下來就很會讀書，但是有一樣是公平的，就是我們每個人每一天都是24小時，選怎麼過這24小時，決定了我們會成為什麼樣的人。」

婚姻北京
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

香江風情／相當心急

2019-04-13 00:30

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58

「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陶藝體驗 景德鎮添台味

2019-04-15 01:46

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

滬台社區交流 200舞者獻藝

2019-04-15 01:46

癌症列上海人死因第二位

2019-04-15 01:46

上海迪士尼 國際美食節開幕

2019-04-15 01:45

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

兩岸微流行／愛貓咖啡館 貓奴也瘋狂

2019-04-15 00:34

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

33頁判決書出現317處錯 湖南高院：已嚴肅處理法官

2019-04-14 17:26

7年「消失」1056條 港大學者：微博人手逐條刪六四帖

2019-04-14 15:48

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42

港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56

「活化石」中華鱘放歸長江

2019-04-13 23:57

上海巡禮／一分鐘診所 輕症患者免奔波

2019-04-13 23:57

澳門台灣週登場 台灣金曲歌王獻唱

2019-04-13 20:10

日男違規過馬路 滬警：這不是100年前向中國法律道歉

2019-04-13 16:13

牛蛙砧板上喵喵叫 廚師決定養他

2019-04-13 11:12

史上預售最快破億 《復仇者聯盟4》大陸加開淩晨3點場

2019-04-13 10:00

外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02

挺共五毛中國網紅 找外媒哭訴丈夫被捕

2019-04-12 19:50

曾寫歌紀念六四 中國歌手李志遭全網下架

2019-04-12 18:10

月瘦10公斤？ 網紅「減肥筆」恐致癌

2019-04-12 16:28

湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

富家男擁房10棟 隱瞞身家當快遞有暖心原因

2019-04-15 10:29

中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

競爭轉向協調 中日關係大進展

2019-04-15 00:29

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

聲援許章潤 逾百名國際學者致函北京清華校長

2019-04-15 10:24

杭州39歲男子挖空心思求被捕 原因竟是想離婚

2019-04-14 20:07

港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33

中國網媒首推訂閱制 財新：就算效果好挑戰仍大

2019-04-14 16:45

任正非談女兒孟晚舟被捕 「讓她成長變得堅強」

2019-04-15 10:51

五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38

馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

2019-04-14 14:20

任正非：華為不排除向蘋果供應5G芯片

2019-04-15 10:34

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48

廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47

中美談判近尾聲 人民日報：人民幣將維持相對穩定

2019-04-15 11:44

德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

香港中聯辦：維護國安「只有一國之責 沒有兩制之分」

2019-04-15 12:13

共同社快訊：日本外相河野與中國總理李克強會談

2019-04-15 11:32

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

服務一對一 福州創業台青變多

2019-04-15 01:48

落戶限制放寬 「房價不必然上漲」

2019-04-15 01:48

日外相訪中 與王毅共同主持中日經濟高層對話

2019-04-14 17:28

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

中馬東鐵復工 造價降 路線改

2019-04-15 00:47

陳德銘：中國參與全球治理 不要自比是未來老大

2019-04-14 20:12

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陸五大保險業 買房不手軟

2019-04-14 23:19

中國平安 堅持房住不炒

2019-04-14 23:19

5G前哨戰 中國對愛立信啟動反壟斷調查

2019-04-15 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top