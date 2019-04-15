馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54 世界日報 北京15日電



馬雲再論「996」工作制：關鍵在人生的意義和奮鬥的方向在哪裡 分享 facebook

針對超長工時「996」（早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天）發出「996是福氣」言論惹議後，阿里巴巴董事局主席馬雲14日再對此解釋，稱「996對不對」不是問題關鍵，而是人生意義和奮鬥方向在哪裡，還稱「找到喜歡的事，不存在996這個問題；不喜歡不熱愛，上班每分鐘都是折磨。」

馬雲12日在微博貼出與員工討論內容，寫道：「我個人認為，能做996是一種巨大的福氣，很多公司，很多人想996都沒有機會，如果你年輕的時候不996，你什麼時候可以996？」

馬雲發表這一席話後，隨即遭到眾多網民圍剿，痛批他身為行業領導人卻說出這樣的話，形同鼓勵企業老闆強迫員工996。

對於批評聲浪，馬雲14日再度發微博稱，自己從來不怕被罵，在理性社會要「有人敢於說『不中聽』的實話。」

他解釋，關於「996對不對」，法律自有規定擺在那裡，「這個問題並不是關鍵，關鍵是我們人生的意義和奮鬥的方向在哪裡……，「找到喜歡的事，不存在996這個問題；如果不喜歡不熱愛，上班每分鐘都是折磨。」他又稱，「找工作如同找對象，真正的愛情你不會覺得時間長，但不合適的婚姻是度日如年。」

他表示，沒有人喜歡在一個強制996的企業裡工作，既不人道，也不健康，更難以持久，而且員工、家人、法律都不允許。長期那樣，即使你付再多工資，員工也會跑光。想讓員工通過996而獲利的公司是愚蠢的，也不可能成功的。

但他也說，這世界確實有很多996，甚至007的人。不僅僅是企業家，大部分成功或有追求的藝術家、科學家、運動員基本上都是996以上的。不是因為他們有超常的毅力，而是因為他們超愛自己選擇的事業，他們為此付出超常的奮鬥和努力，才獲得了常人沒有的「成功」。

他又道，當一個人找到了自己熱愛的事情，何止是996？「幹這個再苦再累都感覺快樂」。

「我覺得真正的996應該是花時間在學習、思考和自我的提升上。那些能堅持996的人一定是找到了自己的熱情之處，找到了金錢以外的快樂之處。」他還說：「為加班工資而996的人是很難持久的。」

馬雲並稱，「人生就是不公平的，有的人生下來就很錢，有的人生下來就很會讀書，但是有一樣是公平的，就是我們每個人每一天都是24小時，選怎麼過這24小時，決定了我們會成為什麼樣的人。」