中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58 世界日報 北京15日電



仿古宮殿─「華堂」 (取材自澎派新聞) 分享 facebook

豪奢直銷掌門人爆不停，繼去年底保健品直銷巨頭天津權健董事長束昱輝因涉嫌組織、領導傳銷活動等罪被捕，遭起底在老家有豪宅更有停機坪，引發輿論風暴；時隔數月，天津另一家大型直銷企業天獅集團董事長李金元也傳出涉行賄，其在天津的百畝仿古宮殿也隨之曝光。

香港01報導，北京法院審判信息網10日公布的一份判決書顯示，原北京市網信辦黨組成員、副主任陳華因犯貪污罪、受賄罪二審被判囚9年，行賄方包括天獅集團有限公司及其法定代表人李金元。

李金元1995年創立天津天獅集團，公司經營範圍橫跨多個領域，包括紡織品、服裝、家庭日用品、保健用品等，屬於直銷企業。從2006年到2016年，李金元還成了天津首富。

不過，報導指出，天獅集團產品品質屢遭質疑，甚至頻繁捲入傳銷相關的犯罪案件。中國裁判文書網顯示，自2009年以來，全國以「天津天獅」名義進行的傳銷活動引發各類刑事案件2781例，除了以「組織、領導傳銷活動罪」定罪的案件，還包括非法拘禁、故意傷害、搶劫、過失致人死亡、故意殺人等，共致155人死亡。

澎湃新聞報導，在天津城區西北方向的武清開發區，一座占地百畝、紅牆金瓦的仿古宮殿─「華堂」坐落其中。

多名知情人士透露，華堂曾是李金元的「神秘會所」，同時也是天獅集團接待來賓、供經銷商參觀的「地標」景點。

進入華堂後，其內部中央位置是一座結冰的人工湖，湖中建有湖心島、觀景亭、蓮花狀噴泉及觀音塑像。在園區中軸線上與入口隔湖相望的，是一棟3至4層高、坐北朝南的仿古建築。此外在園區北部還分布著三棟較小的殿宇。

人工湖周邊飼養著約15隻黑、白天鵝。周遭有曲徑、回廊、小亭等園林景象。

一份華堂的宣傳資料中寫道，華堂的整體設計參照唐朝皇宮風格建造，整個行宮以長壽殿為中心，分別由熙園、崇孝堂、老君殿等主題建築組成，擁有總統套房以及餐飲、會議、休閒等設施，內設家具均採用海南黃花梨、金絲楠木、小葉紫檀、大葉紫檀等名貴木材，純手工打造，價值近10億元。「這種規模建制在古代應該已經達到了親王級別，是國內罕見的園林式現代復古建築群。」

園內與華堂毗鄰處建有奧藍際德溫泉度假酒店。根據天獅集團官網介紹，奧藍際德是天獅創設的酒店及旅行社品牌。有奧藍際德前職員透露，華堂是奧藍際德的酒店設施之一；但亦有前職員稱華堂是李金元的私人住宅。

華堂內的崇孝堂門口還豎立著題有「盛於李唐」4字的牌坊，內部供奉「李氏歷代列祖列宗」牌位與多座雕像，其中包含唐太宗李世民形象。