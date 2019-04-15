親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58世界日報 北京15日電

仿古宮殿─「華堂」 (取材自澎派新聞)
仿古宮殿─「華堂」 (取材自澎派新聞)
分享

豪奢直銷掌門人爆不停，繼去年底保健品直銷巨頭天津權健董事長束昱輝因涉嫌組織、領導傳銷活動等罪被捕，遭起底在老家有豪宅更有停機坪，引發輿論風暴；時隔數月，天津另一家大型直銷企業天獅集團董事長李金元也傳出涉行賄，其在天津的百畝仿古宮殿也隨之曝光。

香港01報導，北京法院審判信息網10日公布的一份判決書顯示，原北京市網信辦黨組成員、副主任陳華因犯貪污罪、受賄罪二審被判囚9年，行賄方包括天獅集團有限公司及其法定代表人李金元。

李金元1995年創立天津天獅集團，公司經營範圍橫跨多個領域，包括紡織品、服裝、家庭日用品、保健用品等，屬於直銷企業。從2006年到2016年，李金元還成了天津首富。

不過，報導指出，天獅集團產品品質屢遭質疑，甚至頻繁捲入傳銷相關的犯罪案件。中國裁判文書網顯示，自2009年以來，全國以「天津天獅」名義進行的傳銷活動引發各類刑事案件2781例，除了以「組織、領導傳銷活動罪」定罪的案件，還包括非法拘禁、故意傷害、搶劫、過失致人死亡、故意殺人等，共致155人死亡。

澎湃新聞報導，在天津城區西北方向的武清開發區，一座占地百畝、紅牆金瓦的仿古宮殿─「華堂」坐落其中。

多名知情人士透露，華堂曾是李金元的「神秘會所」，同時也是天獅集團接待來賓、供經銷商參觀的「地標」景點。

進入華堂後，其內部中央位置是一座結冰的人工湖，湖中建有湖心島、觀景亭、蓮花狀噴泉及觀音塑像。在園區中軸線上與入口隔湖相望的，是一棟3至4層高、坐北朝南的仿古建築。此外在園區北部還分布著三棟較小的殿宇。

人工湖周邊飼養著約15隻黑、白天鵝。周遭有曲徑、回廊、小亭等園林景象。

一份華堂的宣傳資料中寫道，華堂的整體設計參照唐朝皇宮風格建造，整個行宮以長壽殿為中心，分別由熙園、崇孝堂、老君殿等主題建築組成，擁有總統套房以及餐飲、會議、休閒等設施，內設家具均採用海南黃花梨、金絲楠木、小葉紫檀、大葉紫檀等名貴木材，純手工打造，價值近10億元。「這種規模建制在古代應該已經達到了親王級別，是國內罕見的園林式現代復古建築群。」

園內與華堂毗鄰處建有奧藍際德溫泉度假酒店。根據天獅集團官網介紹，奧藍際德是天獅創設的酒店及旅行社品牌。有奧藍際德前職員透露，華堂是奧藍際德的酒店設施之一；但亦有前職員稱華堂是李金元的私人住宅。

華堂內的崇孝堂門口還豎立著題有「盛於李唐」4字的牌坊，內部供奉「李氏歷代列祖列宗」牌位與多座雕像，其中包含唐太宗李世民形象。

北京建築開發區
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

香江風情／相當心急

2019-04-13 00:30

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54

「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陶藝體驗 景德鎮添台味

2019-04-15 01:46

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

滬台社區交流 200舞者獻藝

2019-04-15 01:46

癌症列上海人死因第二位

2019-04-15 01:46

上海迪士尼 國際美食節開幕

2019-04-15 01:45

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

兩岸微流行／愛貓咖啡館 貓奴也瘋狂

2019-04-15 00:34

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

33頁判決書出現317處錯 湖南高院：已嚴肅處理法官

2019-04-14 17:26

7年「消失」1056條 港大學者：微博人手逐條刪六四帖

2019-04-14 15:48

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42

港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56

「活化石」中華鱘放歸長江

2019-04-13 23:57

上海巡禮／一分鐘診所 輕症患者免奔波

2019-04-13 23:57

澳門台灣週登場 台灣金曲歌王獻唱

2019-04-13 20:10

日男違規過馬路 滬警：這不是100年前向中國法律道歉

2019-04-13 16:13

牛蛙砧板上喵喵叫 廚師決定養他

2019-04-13 11:12

史上預售最快破億 《復仇者聯盟4》大陸加開淩晨3點場

2019-04-13 10:00

外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02

挺共五毛中國網紅 找外媒哭訴丈夫被捕

2019-04-12 19:50

曾寫歌紀念六四 中國歌手李志遭全網下架

2019-04-12 18:10

月瘦10公斤？ 網紅「減肥筆」恐致癌

2019-04-12 16:28

湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

富家男擁房10棟 隱瞞身家當快遞有暖心原因

2019-04-15 10:29

中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

競爭轉向協調 中日關係大進展

2019-04-15 00:29

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

聲援許章潤 逾百名國際學者致函北京清華校長

2019-04-15 10:24

杭州39歲男子挖空心思求被捕 原因竟是想離婚

2019-04-14 20:07

港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33

中國網媒首推訂閱制 財新：就算效果好挑戰仍大

2019-04-14 16:45

任正非談女兒孟晚舟被捕 「讓她成長變得堅強」

2019-04-15 10:51

五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38

馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

2019-04-14 14:20

任正非：華為不排除向蘋果供應5G芯片

2019-04-15 10:34

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48

廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47

中美談判近尾聲 人民日報：人民幣將維持相對穩定

2019-04-15 11:44

德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

香港中聯辦：維護國安「只有一國之責 沒有兩制之分」

2019-04-15 12:13

共同社快訊：日本外相河野與中國總理李克強會談

2019-04-15 11:32

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

服務一對一 福州創業台青變多

2019-04-15 01:48

落戶限制放寬 「房價不必然上漲」

2019-04-15 01:48

日外相訪中 與王毅共同主持中日經濟高層對話

2019-04-14 17:28

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

中馬東鐵復工 造價降 路線改

2019-04-15 00:47

陳德銘：中國參與全球治理 不要自比是未來老大

2019-04-14 20:12

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陸五大保險業 買房不手軟

2019-04-14 23:19

中國平安 堅持房住不炒

2019-04-14 23:19

5G前哨戰 中國對愛立信啟動反壟斷調查

2019-04-15 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top