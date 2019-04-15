「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28 世界日報 香港15日電



中國入口網站百度再次因缺乏規範的廣告，致人受騙遭官媒點名。央視報導，百度認證許多假冒正規旅行社的非法機構，並透過百度搜索宣傳港澳旅遊，受騙遊客形容是一場「苦難之旅」。

陸客經歷苦難山寨港澳遊 中國新聞社 分享 facebook

據報導，這些假冒旅行社在廣東地區被俗稱為「野馬旅行社」，透過假冒其他公司名稱、假冒旅行社許可證號，利用網路推廣旅遊項目，欺騙消費者。2019年2月4日至10日春節期間，深圳市消費者保護委員會共收到「港澳遊」投訴26宗，全都涉及野馬旅行社。

深圳市消費者保護委員會副秘書長于喜峰表示，這些投訴消費者的普遍遭遇是在網上搜索報名參團，在深圳集合，到香港後被強迫購物，住宿品質、餐食環境都非常差。有消費者說，這次春節期間的港澳之旅簡直是「苦難之旅」。據遊客偷錄畫面，有香港導遊揚言：「我做十幾年導遊來講，吵架我從來沒輸過，如果說你想打，我可以找專業的來陪你。」

深圳市消費者保護委員會投訴諮詢部長靳麗娟還說，這些受騙遊客身分證、港澳通行證全被導遊沒收，且被要求一定要買東西。強迫購物之外，連酒店、餐食也都全部降級，所謂的三星酒店其實就是地下倉庫改建的房間，還十幾個人住一間。

受騙遊客形容是一場「苦難之旅」。 中國新聞社 分享 facebook

深圳消委會表示，他們受理的投訴裡，90%的消費者是透過網路廣告獲得旅行社資訊，其中又有50%的消費者是透過百度搜索「國旅」。看到頁面出現加V認證的所謂國旅信息後，才決定報名參團。

百度加V代表「百度信譽V認證」，在深圳市消委會發送監督函後，百度回應表示，將暫停廣東地區旅行社百度信譽V認證廣告發布，並賠償受害消費者。但至截稿時為止，受害的40位遊客都尚未得到陪償。

中國大學生魏則西2016年因誤信百度收費醫療廣告，花費鉅額醫療費仍不治死亡，引來社會對百度醫療廣告競價的抨擊，當時百度被責令整改。