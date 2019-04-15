江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據中共國務院江蘇響水天嘉宜公司3·21特別重大爆炸事故調查組調查工作進展和公安機關偵查，4月15日，公安機關對江蘇天嘉宜化工有限公司，以及為該公司相關項目作虛假評價的中介組織涉嫌犯罪的17名嫌疑人，採取刑事強制措施。

江蘇鹽城響水天嘉宜化工廠3月21日爆炸事故造成78人死亡，在爆炸案發後有3名負責人被採取刑事強制措施之外，日前又有6人被警方逮捕。