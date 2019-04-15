家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



今日是中共前總書記胡耀邦逝世30周年紀念日，港媒報導，約20名親屬昨日陸續到達江西共青城，準備今日拜祭。

據香港明報，參與拜祭的包括胡耀邦的長子胡德平及夫人王豫穎、次子劉湖及夫人王揚子、三子胡德華及夫人洪曉平、女兒李恆及丈夫劉曉江，胡的第三代也會參與拜祭。

報導披露，昨日在胡家親屬入住的酒店外，有數十名公安嚴密監視，氣氛高度緊張。