姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



2019滬台基層社區文化交流14日在上海黃興公園舉行，來自台北市、桃園市及上海市楊浦區的9個社區舞蹈團隊，帶來不同風格的表演節目，藉由舞技切磋來會友。

活動一開始，由台北市南港代表團帶來的「台北-陽光MAM MA漾」舞蹈打頭陣，戴著閃亮亮的帽子、T恤和牛仔褲，讓人不敢相信舞台上這群跳著極富活力和節奏感的媽媽們，是平均年齡接近60歲的台灣女性。

第2次率團前來上海進行交流活動的台北市議員闕枚莎表示，今年還邀請桃園市的民間團體共襄盛舉。

「台北-陽光MAM MA漾」之後，還包括桃園美麗人生表演團、少數民族表演團及地主隊楊浦區街道表演團隊陸續登台，共計12個表演節目。

由20多名阿美族人組成的桃園市少數民族表演團，這次帶來了「我是牧童」等多個舞蹈表演，桃園市少數民族表演團領隊、24歲的蘇偉恩表示，唱歌、跳舞、體育是阿美人的天賦，也是台灣少數民族文化的重要組成部分，他希望借助這樣的兩岸社區文化交流，讓更多台灣少數民族同胞瞭解大陸，也讓更多大陸同胞感受多姿多彩的台灣少數民族文化。