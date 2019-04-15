親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

撐過非洲豬瘟就「豬」事大吉？ 疫情威脅越來越高

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05聯合報 記者林宸誼╱即時報導

2019滬台基層社區文化交流14日在上海黃興公園舉行，來自台北市、桃園市及上海市楊浦區的9個社區舞蹈團隊，帶來不同風格的表演節目，藉由舞技切磋來會友。

活動一開始，由台北市南港代表團帶來的「台北-陽光MAM MA漾」舞蹈打頭陣，戴著閃亮亮的帽子、T恤和牛仔褲，讓人不敢相信舞台上這群跳著極富活力和節奏感的媽媽們，是平均年齡接近60歲的台灣女性。

第2次率團前來上海進行交流活動的台北市議員闕枚莎表示，今年還邀請桃園市的民間團體共襄盛舉。

「台北-陽光MAM MA漾」之後，還包括桃園美麗人生表演團、少數民族表演團及地主隊楊浦區街道表演團隊陸續登台，共計12個表演節目。

由20多名阿美族人組成的桃園市少數民族表演團，這次帶來了「我是牧童」等多個舞蹈表演，桃園市少數民族表演團領隊、24歲的蘇偉恩表示，唱歌、跳舞、體育是阿美人的天賦，也是台灣少數民族文化的重要組成部分，他希望借助這樣的兩岸社區文化交流，讓更多台灣少數民族同胞瞭解大陸，也讓更多大陸同胞感受多姿多彩的台灣少數民族文化。

中共上海市楊浦區委常委程繡明表示，滬台社區文化交流演出活動不僅要延續，還將擴大規模，邀請更多台灣群眾藝術團體來上海。

上海楊浦區長白新村街道表演「秧歌情」舞蹈。特派記者林宸誼/攝影
上海楊浦區長白新村街道表演「秧歌情」舞蹈。特派記者林宸誼/攝影
分享
台北市南港代表團演出「台北-陽光MAM MA漾」舞蹈。特派記者林宸誼/攝影
台北市南港代表團演出「台北-陽光MAM MA漾」舞蹈。特派記者林宸誼/攝影
分享
台北市議員闕枚莎（右一起）、上海市台辦主任李文輝等人，一起澆灌象徵兩岸一家親的「...
台北市議員闕枚莎（右一起）、上海市台辦主任李文輝等人，一起澆灌象徵兩岸一家親的「同心樹」拉開交流活動序幕。特派記者林宸誼/攝影
分享

上海北市阿美族

相關新聞

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

香江風情／相當心急

2019-04-13 00:30

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陶藝體驗 景德鎮添台味

2019-04-15 01:46

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

滬台社區交流 200舞者獻藝

2019-04-15 01:46

癌症列上海人死因第二位

2019-04-15 01:46

上海迪士尼 國際美食節開幕

2019-04-15 01:45

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

兩岸微流行／愛貓咖啡館 貓奴也瘋狂

2019-04-15 00:34

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

33頁判決書出現317處錯 湖南高院：已嚴肅處理法官

2019-04-14 17:26

7年「消失」1056條 港大學者：微博人手逐條刪六四帖

2019-04-14 15:48

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42

港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56

「活化石」中華鱘放歸長江

2019-04-13 23:57

上海巡禮／一分鐘診所 輕症患者免奔波

2019-04-13 23:57

澳門台灣週登場 台灣金曲歌王獻唱

2019-04-13 20:10

日男違規過馬路 滬警：這不是100年前向中國法律道歉

2019-04-13 16:13

牛蛙砧板上喵喵叫 廚師決定養他

2019-04-13 11:12

史上預售最快破億 《復仇者聯盟4》大陸加開淩晨3點場

2019-04-13 10:00

外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02

挺共五毛中國網紅 找外媒哭訴丈夫被捕

2019-04-12 19:50

曾寫歌紀念六四 中國歌手李志遭全網下架

2019-04-12 18:10

月瘦10公斤？ 網紅「減肥筆」恐致癌

2019-04-12 16:28

湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50

日記者捐出 二戰軍票歷史文件重回港人手

2019-04-12 13:21

2男學生大打出手 1人被筆刺傷濺血

2019-04-12 13:20

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰...

2019-04-12 11:00

「視覺中國」稱擁有黑洞照版權 歐洲南方天文台打臉

2019-04-12 10:24

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42

習近平獲南非名譽博士新聞 陸媒基本消音

2019-04-14 12:16

被中共收繳胡耀邦房產 胡德華同意搬家被全家譴責

2019-04-14 14:00

影／未出世已爭寵 陸雙胞胎媽媽肚裡大打出手

2019-04-14 11:40

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

馬紹章：蔡政府執政 中共採「壓制式和統」戰略

2019-04-14 10:24

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

競爭轉向協調 中日關係大進展

2019-04-15 00:29

中國網媒首推訂閱制 財新：就算效果好挑戰仍大

2019-04-14 16:45

馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

2019-04-14 14:20

杭州39歲男子挖空心思求被捕 原因竟是想離婚

2019-04-14 20:07

港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21

福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48

擔任套路貸公司法律顧問 陸女律師被起訴引譁然

2019-04-14 12:01

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

陳德銘：中國參與全球治理 不要自比是未來老大

2019-04-14 20:12

日外相訪中 與王毅共同主持中日經濟高層對話

2019-04-14 17:28

服務一對一 福州創業台青變多

2019-04-15 01:48

廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47

落戶限制放寬 「房價不必然上漲」

2019-04-15 01:48

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

中馬東鐵復工 造價降 路線改

2019-04-15 00:47

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

中共政法委：保護智財權 沒要搞垮視覺中國

2019-04-14 14:24

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

陸媒：視覺中國勒索式維權吸納客戶

2019-04-14 11:47

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

7年「消失」1056條 港大學者：微博人手逐條刪六四帖

2019-04-14 15:48

33頁判決書出現317處錯 湖南高院：已嚴肅處理法官

2019-04-14 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top