陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



「海洋石油981」鑽井平台在南海作業情況。 （新華社資料照片） 分享 facebook

開發南海油氣資源，中共取得技術突破。大陸國營企業「中國海洋石油有限公司」（中海油）鑽井平台「海洋石油981」號，近日在南海打出第一口深海油氣井，計畫開始液化天然氣的開採，未來將向「粵港澳大灣區」的七千萬人口提供能源供給。

據大陸國際船舶網消息，「海洋石油981」號近日成功完鑽一口深水開發井，這是該平台自二○一二年投產以來完鑽的首口深水開發井，也是大陸海上鑽井平台完鑽的首口深水開發井。

「海洋石油981」號是由「中國船舶工業集團有限公司」第七○八研究所設計、上海外高橋造船有限公司建造，是大陸首座第六代深水半潛式鑽井平台。

「海洋石油981」號完鑽的這口井位於南海東部海域，屬大斜度定向井，完鑽井深四六六○公尺，垂深二五二九公尺。此前大陸的深水開發井都由國外深水鑽井平台完成。

據香港南華早報報導，這口深水井將用於液化天然氣的開採，採集的液化天然氣計畫送到中海油位於珠海高嵐港的終端碼頭。完成處理後，南海開採的液化天然氣將向「粵港澳大灣區」的七千萬人口提供能源供給。

報導援引「中國能源網」首席信息官韓曉平的話說，這口深水井是中國實現的技術突破，因這是美國、英國和其他西方國家的通行鑽探方式。這口深水井的完鑽顯示，中國大陸正在縮小與這些西方國家的差距。

韓曉平指出，如果液化天然氣能從中海油位於珠海的終端碼頭，通過管道直接向「粵港澳大灣區」輸送，將會減少能源公司的很多運輸費用，當地居民也會受益。

據美國之音報導，中國在南海與越南、菲律賓和馬來西亞等周圍國家一直存在主權爭議，中國大陸這台深水鑽井平台最早是在與越南有爭端的水域執行鑽探，二○一四年在中越間引發強烈的爭執，此後這台鑽井平台就移往南海的縱深地帶執行鑽探。