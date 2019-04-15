滬台社區交流 200舞者獻藝

2019-04-15 01:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019年滬台基層社區文化交流演出，14日在上海市楊浦區黃興公園的百姓大舞台舉行。匯聚來自兩岸9個基層社區的文化團隊，有近200名社區舞者登台獻藝。

中新社報導，2018年滬台社區文化交流演出活動時，曾提出希望該活動延續下去，擴大規模。今年，共有74名台胞和120名上海市民帶來了12個歌舞類節目。其中，台北市律動舞蹈協會帶來的兩個節目韵律十足，青春感洋溢，但殊不知這個團隊的平均年齡已約59歲。

台北市律動舞蹈協會理事長林美雲表示，協會共有100多人，今年是第二次來大陸進行舞蹈交流，每次聽到要來大陸，協會成員都很積極，所以都採用輪流制。林美雲認為，「社區交流更能深入到彼此的生活，瞭解彼此。」

前一天，台灣表演者們在五角場參觀，看到與她們年紀差不多的姐妹們每天也在跳舞。林美雲感慨：「原來我們日常的生活都差不多。我期待未來我們可以互相學習，她們教我們秧歌，我們教她們跳運動舞蹈。」

已經第四次來上海的台北市律動舞蹈協會成員張慧美說：「今年過來，感覺上海又比去年進步很多。我一直非常喜歡上海，覺得上海就像第二個『家』，因為很親切，『兩岸一家親』，我們語言相通，生活習慣相似，所以感覺非常好。」

此外，台灣少數民族阿美族也帶來很多具有民族特色的舞蹈，其領隊表示，希望通過舞蹈交流的方式，讓更多大陸同胞能瞭解阿美族的文化，也很希望把阿美族的舞蹈教給大陸同胞。

中共上海市楊浦區委常委程繡明表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人。應該以更接地氣、更有人氣的高品質社區文化活動為紐帶，推動兩岸同胞共同傳承和推廣中華民族優秀的傳統文化，實現兩岸民眾更廣泛更深入地交流交往，進一步促進兩岸民眾的心靈契合。