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廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

單站占地面積不足30畝，卻提供廈門島50%的電力負荷，廈門柔性直流輸電工程的穩定運行，為福建與金門馬祖率先實現通電奠定堅實基礎。福建相關專家近日受訪時表示，在不遠的將來，柔性直流輸電技術將被運用於福建沿海地區向金門、馬祖供電中。

中新社報導，長期以來，金門、馬祖民眾迫切希望大陸幫助解決用水用電緊缺等困難，已多次表達過通水、通電、通氣、通橋的訴求。繼2018年8月實現向金門供水之後，福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電已提上日程。

大陸國家電網福建電力有限公司董事長陳修言指出，考慮到金門、馬祖現有用電需要及遠期發展需求，以及金門、馬祖電網頻率、電壓系列與福建電網不一致的情況，福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案計畫以柔性直流輸電技術，通過海底電纜，從廈門翔安與金門聯網，從福州連江與馬祖聯網。

多位專家稱，運用柔性直流輸電技術向海島供電，福建省經驗豐富。早在2015年12月，廈門柔性直流輸電工程就投入運行，投運時為世界第一個採用真雙極接線、電壓等級和輸送容量最高的柔性直流工程。

大陸國家電網廈門供電公司相關負責人表示，柔性直流輸電技術不僅補充廈門島內電力缺額，滿足廈門島內負荷增長需求，還具備動態無功補償功能，快速調節島內電網的無功功率，穩定電網電壓，有力提高廈門島電網輸電能力和穩定運行水平。

國家電網福建檢修公司柔直換流站站長付勝憲表示，對於惡劣天氣，柔性直流輸電技術也效果突出。台灣海峽每年夏天多遭颱風侵襲，廈門、金門、馬祖等海島極易受災；以柔性直流輸電技術通過海底電纜聯網供電，將為廈門、金門、馬祖等海島供電提供穩定的電源點。

因其國際領先的科技示範標準，廈門柔性直流輸電工程已為法國、荷蘭等國家的電網公司提供經驗交流與借鑒。陳修言表示，國家電網已完全掌握全球最先進的柔性直流輸電技術，廈門也積累運營經驗，都將保障向金門、馬祖供電的高質量。

金門廈門馬祖

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