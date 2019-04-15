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陶藝體驗 景德鎮添台味

2019-04-15 01:46聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

台灣少數民族文化經貿交流團一行13日至14日在江西省景德鎮參訪。景德鎮是享譽世界的千年瓷都，擁有1700多年製瓷歷史，以青花、粉彩、玲瓏、顏色釉四大名瓷聞名於世。

「我一直憧憬著來景德鎮，感受東方古老文明，探尋文化藝術之根。」踏進景德鎮，來自台灣花蓮縣的陳志源興奮不已。新華社報導，在景德鎮哇陶眾創空間，參訪團成員進行陶藝體驗活動，通過拉胚、捏雕和釉上彩繪等實踐，了解陶瓷製作工藝。

拉胚轉盤飛速轉動，濕潤的高嶺土在陳志源手中變換形狀，一口土陶花瓶雛形初現。在釉上彩繪環節，陳志源在白瓷盤上用毛筆蘸上釉彩，寥寥幾筆，一幅花草圖映入眼簾。「這樣的陶瓷體驗太奇妙了，中國傳統工藝精妙絕倫。」

參訪團隨後參觀「海峽兩岸交流基地」—景德鎮中國陶瓷博物館。這是中國大陸第一家專題性陶瓷博物館，館內收藏新石器時代的陶器和漢唐以來各個不同歷史時期的陶瓷珍品3萬餘件，涵括景德鎮千年製瓷歷史長河中的代表品種。

參訪團成員看到了博物館的鎮館之寶—元青花纏枝牡丹紋梅瓶，青花光潤透亮，白釉明凈素凈，青白相互襯托，透著中國水墨畫的韻味。台灣少數民族代表們紛讚嘆中華傳統工藝和文化的博大精深，美不勝收，令人陶醉。

每逢周末，景德鎮陶溪川文創街區，年輕的攤主們支起一個個攤位，銷售個性化的茶具、餐具、擺件等文創產品。這些年輕的創業面孔和獨具創意的陶藝品，讓台灣少數民族代表們感受到大陸「大眾創業、萬眾創新」的活力和生機。

2018年6月，景德鎮陶溪川文創街區正式掛牌成為「海峽兩岸青年就業創業基地」，為兩岸青年就業創業提供優惠措施和廣闊舞台。據當地從事陶瓷貿易的台胞黎印華表示，目前在景德鎮，已有100多位台灣人在此從事陶藝相關工作。

創業陶藝

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