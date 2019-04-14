33頁判決書出現317處錯 湖南高院：已嚴肅處理法官

2019-04-14 17:26 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



湖南高院一33頁的判決書被曝出現317處筆誤，湖南省高院回應說，已嚴肅處理相關法官。

華夏時報報導，60多畝土地在判決書上搖身一變成了20萬畝，橫跨四省；38891407元判成38891407萬元，幾千萬債務瞬間上升至天文數字。這些「筆誤」來自2014年12月11日湖南省高級人民法院出具的一份民事判決書，事關一起國有土地使用權轉讓合同糾紛案。

案件原告長沙金霞開發建設有限公司（下稱金霞公司）指出，這份33頁的判決書竟然出現317處筆誤，平均每頁出錯多達9.6個。除了標點符號、病句等低級錯誤外，機構名稱、涉案金額等內容也出現了錯誤。

另據人民日報客戶端報導，湖南省高院表示，該案係湖南省高院受理的金霞公司與長沙市交通運輸局及第三人長沙江灣科技投資集團有限公司（以下簡稱江灣公司）、第三人湖南龍驤交通發展集團有限責任公司國有土地使用權轉讓合同糾紛一案。

2014年12月11日，湖南省高級人民法院作出（2013）湘高法民一初字第4號民事判決，金霞公司和江灣公司向最高人民法院提起上訴。在二審期間，發現該判決存在諸多文字錯誤，湖南省高院於2015年11月10日以補正裁定的方式對該判決書中的23處(含重複出現的）錯誤予以糾正，同時啟動問責程序，對承辦該案件的法官進行嚴肅處理，並登門向當事人道歉。

為杜絕此類情況再次發生，湖南省高院在全院開展警示教育，就保障法律文書質量採取一系列舉措，定期開展案件評查活動。

湖南省高院表示，將深刻吸取此事的教訓，進一步加強作風建設，狠抓辦案質量，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。