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7年「消失」1056條 港大學者：微博人手逐條刪六四帖

2019-04-14 15:48世界日報 香港新聞組／香港14日電

六四議題在微博上一律是禁區，香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華透過程式追蹤微博戶口，發現約7年間有1056條與六四事件有關的微博帖文或相片被刪除，部分帖子以隱晦方式表達，都難逃被審查，其中有13％、即138條帖涉及香港六四遊行及集會。傅景華說，大量證據顯示，刪貼是「用人手逐條逐條查看」。

明報報導，六四事件時傅景華為港大一年級學生，除遊行，亦與同學發起「突破新聞封鎖」行動，用傳真機把六四新聞傳到內地；現為學者的他研究內地資訊封鎖，在2011年創立「微博視野」，追蹤約12萬個微博戶口，透過程式定時收集各人順利發出過的微博，當中一半按帳戶號隨機抽樣，一半選取對時政有影響力的媒體、學者、記者、作家、律師等帳戶。

報導指出，追蹤過程涉及過去7年的6月初，即在2012年至2018年的6月1至4日，以程式蒐集到1056條與六四有關而被刪除了的帖文，即某些帖文出現後，「下一次再看，便被刪除了、被審查了」。最多被刪的帖文為漆黑中的蠟燭或火柴圖像（逾200條）、不同類型相片（143幅）、短故事（108篇），而與香港六四遊行及維園燭光晚會等紀念活動有關而被刪的帖子，亦有138條。

傅景華認為，「現在已不是用敏感詞、關鍵詞審查」，他解釋，若網民帖文含「敏感詞」，連發帖都發不到，故港大研究系統根本無法蒐集，系統發現逾千條帖文是順利發出卻後來被刪除的，「是在特定context（背景）下才有意思的」。如「1989」、「12357890」、「64+25=89」，這些都不難理解，而更隱晦暗指「六四」的如「發發平方日（指8的平方是64）」、「六月放火節」、「歷史上的今天」，料超越「人工智能」才明白，也被刪除。傅說：「大量證據顯示，他們不是用人工智能以『敏感詞』來審查，是用人手，逐條逐條細看的。」

報導並稱，傅景華認為內地內容審查，「誰擔保這不會發生在未來的香港？」傅景華計畫在15日，即30年前中共前總書記胡耀邦逝世、北京學生上街悼念當天，把該批被刪除的逾千條微博悉數公開，並舉辦座談會，闡釋內地信息審查的機制與內地發生的大事件如影隨形。

六四香港港大

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