親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／王柏融戰羅德 三打席飛球出局未能建功

天皇以前為何要染黑牙齒？ 學者揭70個天皇的秘密

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據中國地震台網消息，今日中午12時47分，北京懷柔區（北緯40.34度，東經116.39度）發生3級左右地震，震源深度19公里。

這是北京近期內發生的第二次有感地震。本月7日下午1時25分，北京海淀區發生2.9級地震，震源深度17公里。

綜合陸港媒報導，地震目前未有傷亡報告傳出。不少網友表示有震感，「感覺到了」、「我就說，躺床上感覺屋子動了一下，還以為鄰居在撞牆」、「我說怎麼肚子肉動了一下呢」。

但也有距離震央較遠的北京網友表示，沒有感覺到地震。

北京懷柔區發生3級地震。圖／香港01
北京懷柔區發生3級地震。圖／香港01
分享

地震北京

相關新聞

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42

港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

香江風情／相當心急

2019-04-13 00:30

「活化石」中華鱘放歸長江

2019-04-13 23:57

上海巡禮／一分鐘診所 輕症患者免奔波

2019-04-13 23:57

澳門台灣週登場 台灣金曲歌王獻唱

2019-04-13 20:10

日男違規過馬路 滬警：這不是100年前向中國法律道歉

2019-04-13 16:13

牛蛙砧板上喵喵叫 廚師決定養他

2019-04-13 11:12

史上預售最快破億 《復仇者聯盟4》大陸加開淩晨3點場

2019-04-13 10:00

外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02

挺共五毛中國網紅 找外媒哭訴丈夫被捕

2019-04-12 19:50

曾寫歌紀念六四 中國歌手李志遭全網下架

2019-04-12 18:10

月瘦10公斤？ 網紅「減肥筆」恐致癌

2019-04-12 16:28

湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50

日記者捐出 二戰軍票歷史文件重回港人手

2019-04-12 13:21

2男學生大打出手 1人被筆刺傷濺血

2019-04-12 13:20

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰...

2019-04-12 11:00

「視覺中國」稱擁有黑洞照版權 歐洲南方天文台打臉

2019-04-12 10:24

花錢就能霸座 陸航占座票多花上千元起

2019-04-12 09:43

迷信頸椎療法？中國流行危險「上吊功」

2019-04-12 09:37

新兩馬客運船 5月18日首航快1倍

2019-04-12 04:58

陸東方航空 廣州直飛名古屋

2019-04-12 04:58

陸西藏航空 濟南直飛赫爾辛基

2019-04-12 04:58

江蘇涉外知識產權糾紛 日益增多

2019-04-12 04:37

大陸核發電量 上升15%

2019-04-12 04:37

現代古墓派 窮到連鬼都不怕

2019-04-12 01:53

為就近照顧女兒 陸男花兩百多萬買露營車停校門

2019-04-12 01:51

蔣宋媒人譚延闓 日記上海發表

2019-04-12 00:40

大陸新編學生字典 竟找不到「自由」一詞

2019-04-12 00:40

他上推特被炒 環時總編沒事

2019-04-12 00:40

蘇州市委常委會議：安全生產務必鐵腕抓不放過

2019-04-11 22:21

隱藏版凶器！ 陸男收風箏線遇強風慘遭斷掌濺血

2019-04-11 22:07

黑洞照片標註版權 網民罵視覺中國什麼都能賣

2019-04-11 19:19

江西村民被逼遷墳 否則按「掃黑除惡」制裁

2019-04-11 18:23

民國奇人譚延闓日記出版 上海發表

2019-04-11 18:14

公安副局長變身黑社會老大 被捕時要求「善待老戰友」

2019-04-11 18:10

她做錯什麼？杭州3歲童模當街被親媽踹飛 網怒了

2019-04-11 17:55

曾保護三萬人 南京大屠殺遺址江南水泥廠成危樓

2019-04-11 17:13
看更多

熱門文章

逼退韓國 大陸造船接單量Q1拿下全球第一

2019-04-13 15:39

日軍艦百年再登青島 陸：來者是客

2019-04-13 17:04

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42

日男違規過馬路 滬警：這不是100年前向中國法律道歉

2019-04-13 16:13

陸在南海打出第一口深海油氣井 提供大灣區能源

2019-04-14 09:33

陸餐飲外賣龍頭 大砍千人

2019-04-14 00:30

「活化石」中華鱘放歸長江

2019-04-13 23:57

彭博資訊專欄／看中國經濟 眼光要更遠

2019-04-14 00:45

習近平獲南非名譽博士新聞 陸媒基本消音

2019-04-14 12:16

馬紹章：蔡政府執政 中共採「壓制式和統」戰略

2019-04-14 10:24

陸客來台觀光 存款要求放寬了

2019-04-13 23:57

影／未出世已爭寵 陸雙胞胎媽媽肚裡大打出手

2019-04-14 11:40

澳門台灣週登場 台灣金曲歌王獻唱

2019-04-13 20:10

痔瘡藥惡搞黑洞 「像人體器官…」業者涉侵權

2019-04-13 16:48

被中共收繳胡耀邦房產 胡德華同意搬家被全家譴責

2019-04-14 14:00

日外相訪陸 習近平料6月赴日見安倍

2019-04-13 23:57

上海巡禮／一分鐘診所 輕症患者免奔波

2019-04-13 23:57

中共重提青年下鄉 早已有跡可尋

2019-04-13 20:12

港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56

A股企業掀減碼持股潮

2019-04-14 00:29

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

MSCI整併A股指數 延遲

2019-04-14 00:27

黑洞照片版權事件發酵 視覺中國目標價遭下調

2019-04-14 00:29

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

當年物價狂飆 盒馬鮮生撤夢回民國海報

2019-04-13 21:42

馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

2019-04-14 14:20

陸Q1GDP增幅 估力守6.3%

2019-04-14 00:27

陸股指數轉換 MSCI延後五個月

2019-04-14 00:10

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

陸媒：視覺中國勒索式維權吸納客戶

2019-04-14 11:47

擔任套路貸公司法律顧問 陸女律師被起訴引譁然

2019-04-14 12:01

中共政法委：保護智財權 沒要搞垮視覺中國

2019-04-14 14:24

台灣桌遊蓬勃 上海設計師取經創交流平台

2019-04-14 13:32

陸企人物／林捷高起點創業 撞壁中拚轉型

2019-04-14 13:58

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top