一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據中國地震台網消息，今日中午12時47分，北京懷柔區（北緯40.34度，東經116.39度）發生3級左右地震，震源深度19公里。

這是北京近期內發生的第二次有感地震。本月7日下午1時25分，北京海淀區發生2.9級地震，震源深度17公里。

綜合陸港媒報導，地震目前未有傷亡報告傳出。不少網友表示有震感，「感覺到了」、「我就說，躺床上感覺屋子動了一下，還以為鄰居在撞牆」、「我說怎麼肚子肉動了一下呢」。