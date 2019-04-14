胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



4月15日是中共前總書記胡耀邦逝世30周年忌日，北京胡耀邦故居上周五舉辦了私人追思會。德媒報導，《炎黃春秋》前社長杜導正在追思會表示，胡耀邦是五四精神「民主與科學」的實踐者，「這個口號沒有過時，實現它們，中國還有漫長的路要走。」

胡耀邦墓園所在的江西共青城及其家鄉湖南瀏陽市，明日預計將分別舉行紀念儀式和研討會。

香港星島日報引述德國之聲，胡耀邦之子胡德華、杜導正、《人民日報》前總編李莊之女李晨，黨史專家何方的遺孀宋以敏等出席了追思會，主要都是《炎黃春秋》骨幹成員。

胡耀邦故居大廳內掛有胡耀邦和妻子李昭的畫像，95歲的杜導正帶領眾人向其鞠躬，並獻上鮮花致意。杜導正還獻上題詞：「胡耀邦同志逝世三十周年，始終有良心的老百姓的老朋友。」落款則是「你的老下級杜導正」。

胡耀邦在一九八二至一九八七年出任中共總書記，推動政治改革，被視為中共改革派代表人物，然而一九八七年因反對「資產階級自由化」不力而被逼辭職，兩年後去世。