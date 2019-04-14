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港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共嚴格管控網路言論，過去常有涉及六四議題的微博貼文被刪，香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華8年前創立「微博視野」，透過程式追蹤微博帳號，約7年間蒐集到有1056條與六四事件有關的微博貼文或相片被刪除，部分貼文雖以隱晦方式表達，都難逃被審查。

據香港明報，傅景華稱，「大量證據顯示，（刪帖）不是用人工智能或『敏感詞』來審查，而是用人手逐條逐條查看。」他並稱，每年踏入6月，都是審查「六四」信息的高峰期，「刪除的記憶是過去的，但刪除這行為是今天做的，是每天也發生的事」。

傅景華研究中共資訊封鎖，在2011年創立「微博視野」，追蹤約12萬個微博帳號，透過程式定時收集各人順利發出過的微博，當中一半按帳號隨機抽樣，一半選取對時政有影響力的媒體、學者、記者、作家、律師等帳號。

追蹤過程涉及過去7年的6月初，即在2012年至2018年的6月1至4日，以程式蒐集到1056條與六四有關而被刪除的貼文，即某些貼文出現後，「下一次再看，便被刪除了、被審查了」。

最多被刪的貼文為漆黑中的蠟燭或火柴圖像（逾200條）、不同類型相片（143幅）、短故事（108篇），而與香港六四遊行及維園燭光晚會等紀念活動有關而被刪的貼文，也有138條。

傅景華認為，「現在已不是用敏感詞、關鍵詞審查」，若網民貼文含「敏感詞」，連發帖都發不到，故港大研究系統根本無法蒐集，系統發現逾千條貼文是順利發出卻後來被刪除的，「是在特定context（背景）下才有意思的」。例如「1989」、「12357890」、「64+25=89」，這些都不難理解，而更隱晦暗指「六四」的如「發發平方日（指8的平方是64）」、「六月放火節」、「歷史上的今天」，料超越「人工智能」才明白，也被刪除。

他說：「大量證據顯示，他們不是用人工智能以『敏感詞』來審查，是用人手，逐條逐條細看的。」

傅景華還說，計畫於明天（4月15日），即30年前中共前總書記胡耀邦逝世、北京學生上街悼念當天，把該批被刪除的逾千條微博悉數公開，並舉辦座談會，闡釋中共信息審查的機制與大陸發生的大事件如影隨形。

他舉例說，習近平修憲廢主席連任制後，「袁世凱」貼文被刪；北京大火後清拆違章建築，「低端人口」字眼絕跡，審查機制是適時而動的系統，「當香港個個都不想說（六四事件），學生覺得與自己無關，以為都過去了，但其實，刪除的記憶是過去的，但刪除這行為是今天做的，是每天也發生的事」。

他指出，中共內容審查，「誰擔保這不會發生在未來的香港？」，並指在討論大灣區及粵港融合之際，港人未來也可能遇到這些審查，「我不覺得大陸發生的事，可以和香港割裂。我不是希望你愛國、做『大中華膠』，但認為切割就與你無關，這是錯的」。

港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華研究發現，涉六四微博貼文，7年被刪上千條。香港...
港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華研究發現，涉六四微博貼文，7年被刪上千條。香港明報
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